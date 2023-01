Un Pleno rápido y sin sobresaltos matiza la ordenanza fiscal

Además, la Corporación municipal aprobó la designación de la concejala no adscrita Esther Gómez como jueza instructora del expediente para conceder la medalla de plata de la ciudad al CEIP Isabel La Católica . La edil deberá recabar los méritos para distinguir a este centro educativo en un plazo inferior a cuatro meses. Sólo Ganemos, el grupo político que abandonó hace dos años , votó en contra.

El grupo municipal Podemos , que ha venido negociando con el PSOE esta rebaja , votó en contra de la propuesta al considerarla poco ambiciosa , ya que casi todos los documentos suelen tener algún dato personal que retirar. “Es una medida cosmética porque a la hora de la verdad se acabaría cobrando casi siempre. No podemos cargar el tratamiento de datos personales a quienes piden información”, manifestó su portavoz en el Pleno, Jorge Guerrero. La propuesta salió adelante con la abstención de Ciudadanos y el PP.

De esta forma, serán gratuitas las copias de los documentos digitalizados que no requieran borrar datos personales , es decir, la entrega de información que no conlleve un trabajo extra de los técnicos municipales. Además, se ha incluido una excepción tributaria para las asociaciones medioambientales reconocidas, que quedarán exentas en las 20 primeras copias.

Nuevos planes especiales en el diseminado

Durante el debate, el alcalde, José María Román, anunció que varios grupos vecinales están iniciando los trámites para poner en marcha planes especiales y llevar servicios básicos a distintas zonas del diseminado. “Se hará por iniciativa de ellos, o por iniciativa municipal si se nos pide, pero siempre a petición de los vecinos. Hay muchos temas por atender y donde la gente no quiera nosotros no vamos a hacerlo en contra de los vecinos”, explicó Román. Cabe recordar que la Junta ha planteado que los suelos urbanos no consolidados sigan siendo rústicos en el nuevo Plan urbanístico, siendo este tipo de expedientes, junto a los AFO, la forma para conseguir agua, luz y alcantarillado.