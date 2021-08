Pastora Soler: "Me siento una verdadera triunfadora en perseverancia"

–Regresa a Concert Music Festival . ¿Cuáles son las sensaciones al volver tras la pandemia?

–Ya son varios conciertos desde mayo y en verdad uno no sabe cómo va a ser la cosa al tener aforos reducidos, público con mascarilla... Pero están siendo espectáculos muy especiales porque la gente está deseosa de música, superreceptiva. Esto nos ha enseñado a valorar muchísimo cada concierto. Cada uno es una meta alcanzada, un sueño hecho realidad.

–Han sido dos ausencias de Pastora Soler de los escenarios en los últimos años. Una, anunciada en 2014, por necesario descanso mental y físico, y la otra en 2020, obligada, por la Covid. ¿Cómo cambian las prioridades para un artista tras estos parones?

–En cierta manera he visto mucha similitud entre esos dos parones, sobre todo a la hora de volver valoraba muchísimo otro tipo de cosas, no ser tan exigente y perfeccionista. Ahora pasa igual, estás con ganas multiplicadas de disfrutar, de ofrecer cosas a la gente.

–¿Qué veremos en esta gira tan especial que trae a Sancti Petri?

–Nos quedamos sin gira para el último disco, Sentir, que pilló justo en el confinamiento. Habrá canciones de ese trabajo pero es un repaso por toda mi carrera, será un concierto más yo que ninguno. En todo este tiempo he conectado mucho conmigo misma como persona y artista. He hecho cosas como Mask Singer que me han llevado a otros registros diferentes al mío y que también rescato ahora en los conciertos. Muestro todo lo que yo soy como artista y todo lo que he aprendido durante mi carrera.

–Y ¿rescatará en algún momento la copla de sus inicios?

–Habrá algún día, no sé aún cuándo. Cada vez se acerca más el momento de sacar un disco. Yo soy mucho de copla y la canto en todos mis conciertos, no solo en Andalucía. No me bajaría del escenario sin hacerla o sin cantar, con todo el respeto del mundo, por bulerías. Me gusta cuando me dicen "me he enganchao a la copla gracias a ti", es lo bonito, que no se pierda lo nuestro. Quizá en los 30 años de carrera sería buen momento. Llegará (ríe).

–¿Cómo se siente musicalmente?

–Me siento más plena que nunca. A mí me ha costado muchísimo encontrar mi estilo. Cuando me preguntan en cuál me encasillo, he llegado a la determinación de decir que en ninguno. Me han influenciado muchos tipos de música y artistas, desde Camarón o la Jurado a Whitney Houston o Celine Dion. Con todo ese cóctel he intentado encontrarme como artista y desde hace tres o cuatro discos he encontrado mi identidad sin complejos, sin encasillarme.

–En el álbum Sentir se rodeó de un equipo con el que trabajó anteriormente. ¿Qué encuentra en nombres como Vanesa Martín, Vega , Pablo Cebrián o Tony Sánchez-Ohlsson?

–Aunque siempre he intentado hacer mis pinitos componiendo, soy intérprete, en ese sentido soy sensata. Con los años conoces a autores que escriben canciones que son como si las hicieras tú; de eso se trata porque lo que más tiempo me lleva es encontrar el repertorio. La amistad y complicidad que tengo con ellos al final es una garantía. Ahora estoy preparando algo nuevo que aún no sé cuándo saldrá y estoy más involucrada que nunca tanto en la composición como en la producción. La experiencia te va dando esa seguridad.

–¿Nuevo álbum entonces?

–Estamos empezando. Este tiempo de parón nos ha permitido trabajar de manera más relajada e investigar, probar sonidos diferentes; eso me motiva muchísimo. Tenemos tres canciones producidas y grabadas con el equipo de Tony Sánchez-Ohlsson. Después del verano creo que ya tendremos el primer single.

–Con Blas Cantó tampoco pudo ser. Usted que ha vivido Eurovisión desde dentro, ¿en qué fallamos? ¿Qué se puede hacer?

–Yo ya me he perdido (ríe). Para mí Blas era el candidato perfecto, con una canción muy digna, no para quedar en los últimos puestos. Siempre me preguntan si voy a volver y cada vez lo veo más imposible. Me quedo con mi décimo puesto y la experiencia superbonita. No sé dónde está el secreto. Siempre se puede mejorar, no desde el punto de vista del artista sino desde la involucración de la delegación, la promoción. Siempre se pueden hacer las cosas mucho mejor pero creo que no se hacen mal. Este año el cambio en la selección con el Festival de Benidorm me parece una idea genial.

–Mask Singer, La Voz Senior... ¿Qué aporta la televisión a una trayectoria tan consolidada como la suya?

–Hasta he presentado programas, he sido atrevida (ríe). Son experiencias que te enriquecen y sabemos el poder de la televisión en cuanto a promoción y repercusión, siempre en el contexto de lo mío, relacionado con la música. Para mí la experiencia loca de Mask Singer ha sido muy grande, ha hecho que hasta en mis conciertos cante en inglés (ríe). Nada más que por eso ya he sacado algo bueno.

–¿En qué se siente Pastora Soler una verdadera triunfadora tras veintitantos años de carrera?

–En la perseverancia, la constancia y el tesón. Te das cuenta de que para estar tantos años, cuando te ha pasado de todo, incluso tirar la toalla y abandonar, el ser trabajadora y la vocación son muy importantes.