El PSOE de Chiclana prepara la celebración de su 50 aniversario

La secretaria general del PSOE Chiclana, Cándida Verdier, anunció, recientemente, la conmemoración de los 50 años del PSOE Chiclana, a la vez que dio a conocer a las personas que integran la comisión para esta efeméride, que estará formada por Mª Ángeles Martínez Rico, Ana González, José Luis Ruiz Piñero, José Antonio Gómez, Manoli Moreno y Pedro Quiñones. “Comparecemos con orgullo, satisfacción y alegría, porque este año celebramos los 50 años de la constitución de esta agrupación”, declaró la secretaria general, que procedió posteriormente a la presentación de las personas que integran la comisión.

“Todo lo bueno que ha pasado siempre a Chiclana ha venido de la mano del Partido Socialista. Por eso, estoy orgullosa de presentar el comienzo de esta conmemoración, que lleva por lema ‘50 años de compromiso socialista con Chiclana’, porque el compromiso es de los y las militantes de este partido, ha explicó Cándida Verdier, reseñando que “somos referente en la provincia como la cuarta agrupación socialista y nos sentimos orgullosos de tener una militancia fuerte y potente, que es lo que hace que Chiclana sea también fuerte”.

Por su parte, Pedro Quiñones mostró su satisfacción por haber llegado el PSOE local a esta fecha. “Para nosotros, el compromiso político es dar un paso adelante para comprometernos con la sociedad. En 1974, es cuando un grupo de chiclaneros formado por Sebastián Saucedo, José Antonio Gómez Periñán, Magdalena Romero, Inés Sánchez y este que les habla, deciden formar el partido, en plena clandestinidad. Lo que hicimos fue unir la tradición y fuimos continuadores de lo que había antes de la Guerra Civil. Continuamos la labor de dar un paso adelante en el compromiso social y refundar en Chiclana el Partido Socialista Obrero Español en 1974. Al año siguiente ya contábamos con este local, semiclandestino, siendo la primera organización política que tuvo una sede abierta en la ciudad durante la dictadura. Los cimientos de esta agrupación fueron buenos, puesto que han soportado 50 años de vida, que no han sido fácil. No obstante, el liderazgo político ha hecho crecer a nuestra ciudad y evolucionar como no lo ha hecho ninguna localidad de la zona y eso ha sido gracias a nuestro partido”.

“Lo hemos conseguimos”, así comienza su intervención José Antonio Gómez. “Lo que hemos conseguido es nuestro sueño, que era la libertad y la tenemos, era la democracia y la tenemos, era la convivencia y la tenemos, era crear un compromiso con la ciudadanía que nos hiciera estar orgullosos de lo que somos y así ha sido, porque hemos sido capaces de tener una comunión con la ciudadanía, que nos la ha devuelto a modo de confianza política para dirigir esta ciudad en los últimos años, porque cuando otro partido ha estado gobernando ha dicho que ese modelo no le gusta. Le gusta nuestro modelo, el de la gente que estuvimos y que están dirigiendo una ciudad habitable, con espacio para la convivencia como seña de identidad y una ciudad de oportunidades, señaló, destacando que, “cuando empezamos en 1983, dijimos que en Chiclana tenía que haber dos cosas fundamentales, empleo y bienestar. Para ello había que diseñar la ciudad y para ello tenía que haber oportunidades. Hoy tenemos un modelo que, teniendo más de 30 años, todavía hay gente que dice que es la referencia, nadie lo ha mejorado”.

Además, José Luis Ruiz Piñero explicó su papel como coordinador de la comisión y adelantó que su programa incluirá numerosos actos. “Queremos acercar a la militancia y a la ciudadanía a la Casa del Pueblo para que conozcan nuestra historia y estas actividades, que se darán a conocer en próximas fechas”.