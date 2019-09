“En solo siete meses el PP ha dado solución desde la Junta de Andalucía al problema que el PSOE creó en 40 años, porque miró para otro lado, y al que fue incapaz de dar una solución”, ha asegurado el portavoz y presidente local del PP, Andrés Núñez, quien ha valorado positivamente el nuevo decreto de regularización de viviendas aprobado el pasado martes por la Junta de Andalucía.

“Más allá de análisis más profundos, está claro que da respuesta por fin al gran problema que tiene Chiclana. La mitad de nuestro municipio está ocupado en su suelo urbano por vivienda irregulares, que carecen de servicios básicos y viviendas que el PSOE obligaba a regularizar al 100% para obtener dichos servicios, algo que lo hacía inviable por el alto coste que tenía tal dotación de servicios”, afirma.

Núñez resalta que “lo que había planteado el PSOE era algo inasumible por parte de los vecinos. Además, el PSOE vendió, como lo hizo el propio alcalde, José María Román, que el Decreto 2/2012 era la solución a todo y que serviría para dar enganches de luz, agua y alcantarillado a los vecinos de Chiclana. Pero la realidad es que a través de ese decreto ninguna vivienda de Chiclana ha accedido a servicios básicos”.

Afirma que cualquier vivienda ya puede acceder a los servicios básicos sin la regularización completa

Destaca que, ahora "la gran diferencia" que plantea el nuevo decreto de la Junta de Andalucía para las viviendas irregulares es que “frente al planteamiento que hizo en su día el PSOE con el Decreto 2/2012 de que a todas las viviendas en suelo urbano no consolidado como Rana Verde, Pago del Humo, El Marquesado, etcétera, se les obligaba a través del Plan General de Ordenación Urbanística a regularizarse al 100% para poder acceder a los servicios básicos, ahora se permite que si la vivienda tiene más de seis años y por tanto al Administración no puede abrirle un expediente sancionador o de derribo, puede acceder a tales servicios sin esperar a la regularización completa”.

Evidentemente, los populares aclarar que “si el Plan General prevé una urbanización de la zona, luego tendrá que terminarse. Pero lo que importa a los vecinos, por una cuestión de salubridad y una cuestión medioambiental, es que puedan acceder a los servicios básicos, algo que ya es posible”.

Ante tal panorama que se abre, para Andrés Núñez “el PSOE ya no tiene excusa en Chiclana. Si mañana, porque ya está en vigor el decreto, no pone los medios para que se pueda dotar a las viviendas de servicios básicos, será culpa exclusiva del alcalde, José María Román. Tenemos una Delegación de Urbanismo que no funciona, por lo que o el PSOE corrige ya la situación y dota más que de medios humanos y materiales de interés real en que funcione, o no tendrá excusa si deniega los servicios básicos a los chiclaneros”.

Núñez concreta lo que espera a algunas zonas como la Rana Verde, “donde existen los sistemas generales, por lo que mañana mismo, cualquier vecino que acuda al Ayuntamiento y posea una vivienda con más de seis años, tiene derecho a que se declare su vivienda AFO, Asimilado Fuera de Ordenación, y acceder al agua, la luz y alcantarillado”. Así, el PP lamenta que “el PSOE ya está poniendo excusas, pero los vecinos con viviendas de más de seis años pueden solicitar ya luz y agua y alcantarillado”.

De esta manera, reiteró que no hay “mayor definición de incapaz para la gestión pública que lo que ha ocurrido gracias al PSOE con las viviendas irregulares de Chiclana, un problema social que afecta a unas 15.000 viviendas a los que el PSOE no dio una solución en 40 años. El PP ha demostrado que tan difícil no era, sino que lo que hacía falta era voluntad y ganas de solucionar el asunto”.