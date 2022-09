El Novo Sancti Petri, en plena forma

El mercado inmobiliario en el Novo Sancti Petri está en plena forma. Esta misma semana, el Ayuntamiento de Chiclana anunciaba que sacará a subasta la última gran parcela de uso hotelero tras detectar el interés de varias firmas. Y esto es una novedad: el Consistorio ha querido dar salida en varias ocasiones este espacio, aunque nunca ha conseguido comprador.

Quince años después del último intento de venta, el Gobierno local ha fijado un precio de 9,4 millones de euros más IVA, una tasación inferior a lo que se pedía antes de la burbuja del ladrillo pero “asociada al momento actual”, según explicó el alcalde de la ciudad, José María Román.

Varias inmobiliarias certifican el interés de los inversores en la zona pese al aumento de precios. “El Novo es el Novo”, introduce Juan José Butrón, gerente Campomar Inmobiliaria. Al margen del sector hotelero, la demanda en el inmobiliario ha ido a más tras la pandemia. “Los precios han subido ligeramente… pero es un precio para cliente de Novo, de alto poder adquisitivo, con un empaque con el que la subida que pueda haber no frene la demanda”, añade.

Según el portal Idealista, el precio de la vivienda alcanzó los 2.941 euros por metro cuadrado en agosto, un 10,6% más que el año anterior. Es la cifra más alta desde que el portal tiene registros, coincidiendo con la crisis del ladrillo.

Despasol Novo confirma la “gran demanda de compra en el último año”, especialmente de segunda mano. Sin nuevas grandes promociones en camino, el mercado se centra en la compra-venta de segunda mano: apartamentos, casas adosadas con zonas comunes y piscina y viviendas de segunda residencia en general.

Todo, para un perfil de elevado poder adquisitivo. Destacan la zona de la Loma en general –hoyo 1, hoyo 2…-, con urbanizaciones muy demandadas. También las parcelas pequeñas, de unos 1.000 metros, disponibles en la zona, en Parcelas del Golf o Urbanización Grazalema.

Suelo privado

Si el Ayuntamiento consigue vender la parcela TH-20, podría levantarse un hotel de hasta tres plantas junto al Ilunion y al Medina Mudejar Sancti Petri, detrás del edificio del Centro Tecnológico de Turismo, Tecnotur. Pero, aparte del hotelero, ¿de qué suelo público dispone aún el Ayuntamiento en el Novo?

En resumen, ninguno apto para la venta. Siguen siendo de dominio público algunas zonas verdes, espacios para estructuras o parcelas para uso cultural, social o deportivo, etc. También Tecnotur, cuyas instalaciones pasaron a manos del Ayuntamiento tras la extinción de la fundación y pretenden ser utilizadas para actividades formativas y turísticas.

¿Significa eso que no podrán levantarse más hoteles en el Novo? “No, eso no. Queda alguna parcela en suelo de uso hotelero, pero ya privada, esperando la oportunidad”, explican desde Campomar Inmobiliaria, que no tiene constancia de promociones destacadas de obra nueva que vayan a ponerse en marcha en breve.

En cualquier caso, el Novo Sancti Petri seguirá buscando el equilibrio entre los equipamientos públicos, los espacios verdes y la edificación, la fórmula que les ha alejado de presiones inmobiliarias para consolidarlo como un destino sostenible de referencia.