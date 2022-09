Chiclana sacará a subasta la última gran parcela del Novo Sancti Petri

El Ayuntamiento de Chiclana sacará a subasta la última gran parcela municipal de uso hotelero del Novo Sancti Petri. Varias firmas destacadas se han interesado en levantar otro hotel en este espacio situado en la Loma del Puerco, ubicado en las inmediaciones del Hotel ILUNION Sancti Petri, detrás del edificio de Tecnotur.

La parcela hotelera TH20, que cuenta con 58.675 metros cuadrados y 23.193 metros cuadrados de edificabilidad, saldrá a subasta por 9.475.173 euros más el 21 por ciento de IVA. En ella se puede construir un hotel de un máximo de tres plantas que ampliaría la oferta del Novo.

El Ayuntamiento de Chiclana había colgado el cartel de 'Se vende' hace un año y asegura que ha recibido el interés de varias compañías. Esto es una novedad, teniendo en cuenta que el Gobierno local ya intentó vender esta parcela en el pasado sin éxito. "Se han establecido conversaciones con empresas interesadas y por eso sale a subasta, pero esto no quiere decir que al final las firmas se vayan a presentar. En caso de que el procedimiento quedase desierto, la volveríamos a sacar en otro momento”, explicó el alcalde de Chiclana, José María Román.

De momento, habrá una comisión informativa el martes 13 de septiembre y el Pleno extraordinario para la aprobación definitiva se celebrará el viernes día 16. Además, habrá 30 días desde la publicación para la presentación de ofertas y la intención es que se firmen las escrituras antes de que acabe el año.

Si se cumplen los plazos planteados, el Gobierno podría incorporar el dinero de la venta al presupuesto de 2023. En caso de que la parcela se venda, el Ayuntamiento podrá utilizar esos ingresos en inversiones en la ciudad. Esta operación supondría un gran impulso a esas cuentas, que además podrían sumar los ingresos del Hotel Fuentemar, que, si se vende, se reinvertirá íntegramente en políticas de vivienda.

La licitación contará con una fianza provisional que es del tres por ciento, que asciende a la cantidad de 284.255 euros y una fianza definitiva del cinco por ciento. “El proceso sería rápido, puesto que el primer paso sería la aprobación en Pleno, publicar de inmediato, los 30 días establecidos para la presentación de ofertas y así poder hacer el procedimiento para que esté vendida antes de que acabe el año. Si se declara desierta, también sabremos cuál es el contexto en el que nos encontramos”, planteó el primer edil.

“El Partido Popular habló una vez de la venta de esta parcela, luego no lo hizo, pero la incluyó en el presupuesto de 2015. Nosotros no la pondremos en presupuesto si no se llega a vender y la tasación está asociada al momento actual”, señaló el alcalde, destacando que “estamos obligados a hacer este tipo de propuesta, al igual que haremos con la parcela de 20.000 metros cuadrados de comercial deportivo, que están delante del Estadio de Atletismo, cuando alguien muestre su interés. En ambos casos, se trata de una forma de reinvertir en la ciudad”.

“Vamos a ver si hay ofertas y, si la parcela se llega a vender, tendremos disponibilidad presupuestaria para reinvertir en la ciudad en muchas cosas, desde infraestructuras hasta políticas de vivienda, aunque para esto también tenemos el Hotel Fuentemar, que, si se vende, se reinvertirá íntegramente en políticas de vivienda”, concluyó el alcalde.