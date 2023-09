Miles de camareros parados en Cádiz pese a las vacantes en bares y restaurantes

Miles de camareros, cocineros y ayudantes de cocina siguen en las colas del paro de la provincia de Cádiz a pesar de las vacantes en bares y restaurantes. Es la lectura que puede extraerse de los últimos datos del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), que registró casi 20.000 demandantes de empleo en el sector de la hostelería a finales de junio, a las puertas del verano.

Las últimas estadísticas recabadas por la Junta de Andalucía, referentes al segundo trimestre, muestran incluso un leve aumento de los parados registrados en el sector. En concreto, la provincia de Cádiz registraba a finales de junio como demandantes de empleo un total de 9.429 camareros; 5.643 cocineros; y 4.596 ayudantes de cocina. Los 19.668 parados en el sector suponen 30 desempleados más respecto a 2022, un 0,15% más.

La hostelería gaditana ha sabido adaptarse este verano a las dificultades para encontrar profesionales y registra niveles de contratación récord. Una de las fórmulas empleadas ha sido el convenio con ONG para incorporar a inmigrantes marroquíes a las plantillas, aunque en general los establecimientos han previsto con más tiempo el refuerzo de sus plantillas ante los problemas vividos el pasado verano, cuando numerosos puestos se quedaron sin cubrir e incluso algunos establecimientos tuvieron que cerrar. En el mes de julio se contabilizaron hasta 61.000 empleados, 6.000 más que en junio del pasado verano. Es el máximo registrado hasta ahora y todo hace indicar que irá a más en agosto, un mes en el que la demanda es aún mayor.

Esos nuevos empleos reducirán el número de parados registrados en el SAE, aunque seguirá habiendo miles de potenciales profesionales a la espera de encontrar un empleo. Una circunstancia que sorprende cuando desde el sector sigue alertándose de que se quedan vacantes sin cubrir. El presidente de Horeca, la patronal de hostelería, calificó como “canibalismo” empresarial la competencia entre responsables de establecimientos para encontrar empleados. “Unos empresarios les están quitando los trabajadores a otros, especialmente en el caso de los cocineros”, expresó Antonio de María en el programa ‘La Mañana de Andalucía’.

Desde Horeca sospechan que muchos de esos demandantes de empleo contabilizados por el SAE no cuentan con experiencia, lo que dificulta su contratación. Es habitual que, al no contar con una formación específica, los nuevos parados se apunten a la categoría de la hostelería con la idea de encontrar un trabajo que requiera una menor especialización. La Junta de Andalucía no ofrece detalles sobre si esos parados que contabiliza el SAE tienen experiencia previa o simplemente han elegido esa categoría para posibles ofertas.

En cualquier caso, la elevada cifra de demandantes de empleo bloquea, de momento, la polémica propuesta de Horeca de traer contingentes de profesionales marroquíes. La patronal, que había llegado a contactar con una escuela de hostelería en Marruecos, necesitaría el certificado del SAE manifestando que no hay personal de hostelería y, a partir de ahí, solicitar la tramitación al Ministerio de Migraciones, tal y como se hace en otros sectores como la agricultura onubense o almeriense. De momento, la alternativa es el convenio con asociaciones de ONG para contratar jóvenes marroquíes ex tutelados por el Estado, un proyecto que este verano ha comenzado a funcionar y pretende mantenerse de cara a un futuro.