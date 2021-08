Miguel Poveda: "En Concert Music Festival vamos a tirar la casa por la ventana"

La pasada semana Miguel Poveda anunciaba en sus redes sociales la inminente cita con la audiencia gaditana con un expresivo "¡qué ganas os tengo Concert Music Festival!". Porque el de Sancti Petri es un escenario que el catalán conoce muy bien ya que lo ha pisado con gran éxito desde los inicios de este macroevento y, además, le mueve sentimientos especiales. "Siempre tengo las mismas ganas de cantar pero no dejo de reconocer que Cádiz a mí me pone. Es un público muy reconocible por la entrega, por como se expresa con el artista, pero también es exigente”, afirma.

Poveda confiesa que a ese público que lo disfruta en vivo "le debo todo, son mi motor. Con ellos te muestras desnudo de alma, compartes, es una conversación, me hace estar vivo. Cuando acaba el concierto, el público se va con el alma revuelta, reconciliado con la vida, como me pasa a mí, de igual a igual. Ahora que estoy más maduro empiezo a devolverles toda la paciencia y todas las apuestas que pusieron en un principio en mí".

A esa emoción de cara al recital de mañana (22:30 horas) se suma que Concert Music Festival servirá de punto de reencuentro para toda la banda que acompaña al cantaor. "Es la primera vez que nos juntamos todos de nuevo, por esta situación –la pandemia– no hemos podido hacerlo y hemos tenido que ir en otro formato mucho más pequeño”.

Poveda revela, también, al respecto que en Sancti Petri "vamos a tirar la casa por la ventana"; aparte de banda íntegra, "llevaré a artistas invitados como Alain Pérez, a mi hermana bailando... Estoy deseando que llegue ese concierto, lo pienso continuamente". Del músico cubano y esa conexión con la otra orilla, el artista cuenta que "he invitado a Alain Pérez porque quiero que le demos cariño a un lugar que está pasando mucha fatiga con la dictadura, la violación de los derechos humanos".

La tierra gaditana no solo estará presente como continente sino también como parte del contenido. Poveda ya subió al escenario en 2019 a Caracolillo de Cádiz y Encarna Anillo pero es que, en realidad, "la mayoría del equipo con el que voy trabajando es de la provincia de Cádiz. Siempre está conmigo en el escenario", explica.

"Siempre tengo las mismas ganas de cantar pero no dejo de reconocer que Cádiz a mí me pone"

Del flamenco gaditano Poveda se rinde ante el "dios" Chano Lobato, "además he convivido con él. Nos queríamos mucho. En Japón me bajaba a su apartamento para estar con él y Encarna Anillo. Cada vez que hago la bulería de Cádiz, Chano está presente". Aunque también muere el catalán con los Rancapino, "los tengo siempre en la cabeza. Igual aviso a Rancapino Chico para el concierto por si tiene libre. Ahora cuando acabe contigo, lo llamo –ríe–".

En el recital de Sancti Petri habrá, por supuesto, mucho flamenco pero también otras mezclas igual de deliciosas. "Más que fusión, el tomar contacto con otras músicas me aporta enriquecimiento. Si vives en un metro cuadrado, lo que ves es solo eso pero si sales de ahí la cabeza, el alma y los sentidos se te abren y aprendes. A mí los micromundos me asfixian, necesito el alimento de todo lo que ocurre en el planeta que tenga arte, emoción", admite.

También se escuchará en Concert Music el adelanto de un nuevo disco, Diverso, un concepto que "define mi filosofía en la música. Es una palabra que hoy día se necesita cuando todo está mucho más radicalizado, cuando todo el mundo quiere ponerte una etiqueta; yo abogo por la diversidad cultural y de alma. El disco –explica– transitará desde el flamenco clásico a Argentina, México o Cuba, va a hablar del cuidado del planeta, tiene mucho de compromiso social, habla también de un transexual que murió de sida, de la patria de cada uno, que es un tema de Rubén Blades maravilloso, sobre como cada uno la siente...”.

Diversidad y libertad son dos conceptos ligados a la vida y la obra de Miguel Poveda. "Está claro que ocurren cosas tan incomprensibles en estos tiempos de hoy que te hacen ver que uno no debe bajar la guardia, que hay que seguir en la lucha por los derechos civiles desde el respeto, sobre todo en lo que concierne a las cosas del amor. No tendría que estar contando esto en el siglo XXI pero desgraciadamente hay grupos políticos muy bestias que han vuelto a hacer que el ser humano dé pasos atrás. No quiero que eso ocurra porque costó la vida de mucha gente".