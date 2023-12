Casi 90 vecinos de El Marquesado, en Chiclana, desarrollan un Plan Especial para obtener los servicios básicos

Un total de 87 parcelas ubicadas en suelo rústico, junto a la carretera del Marquesado, la gran mayoría con viviendas sin licencia, podrá obtener los servicios básicos de luz, agua y alcantarillado, gracias a la tramitación de un Plan Especial de Adecuación Ambiental y Territorial. Así lo anunció el alcalde de Chiclana, José María Román, quien compareció en rueda de prensa junto al delegado de Urbanismo, Rodolfo Pérez, al arquitecto encargado de la redacción de dicho Plan Especial, Israel Quintero; y representantes de la AVV Esperanza del Marquesado.

“Se trata de una nueva modalidad para obtener los servicios básicos que se refleja en la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA). Además, es la más rápida y económica que se conoce”, indicó el alcalde, quien destacó que “es un camino muy importante, ya que actualmente se viene trabajando en Chiclana del orden de una quincena de planes especiales y éste es el primero que se presenta administrativamente”.

Con ella, se abre una nueva puerta para obtener los servicios básicos de una forma sencilla y económica, algo que los propietarios deben saber”, subrayó José María Román, quien recordó que “hace casi un año tuvimos una reunión con estos vecinos de la carretera del Marquesado y ya hoy se ha avanzado mucho”.

En este sentido, el regidor chiclanero agradeció al arquitecto Israel Quintero el trabajo realizado, “que es muy complicado”, así como a los representantes vecinales “por la apuesta por mejorar la situación de los vecinos de la zona”.

Asimismo, José María Román manifestó que “hay muchas personas que pueden ver este caso como ejemplo a seguir para trabajar en la obtención de servicios básicos en otras zonas del diseminado”, para añadir que “éste es el camino para las más de 13.000 viviendas sin licencias en Chiclana, porque es un proceso económico y amparado por la Ley”.

Por su parte, Israel Quintero recordó que “hace casi un año fue la primera reunión y, como suele ser habitual en estos casos, había mucha incertidumbre por desconocimiento. Pero después de este tiempo, más del 90 por ciento de los vecinos se han acogido a esta iniciativa, lo que supone un ámbito de unos 140.000 metros cuadrados”.

El arquitecto detalló que “la obtención de los servicios básicos por estos vecinos supondrá una inversión de entre 12.000 y 15.000 euros por parcela, datos muy económicos si lo comparamos con el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) anulado, por lo que sería muy torpe no aprovechar la oportunidad”.

Según este, “el Plan Especial de Adecuación, junto al AFO que tenemos que desarrollar después, también sirve para regularizar la situación jurídica de muchas parcelas proindivisas, que están creando muchos problemas a los propietarios”, para estas actuaciones hay muchas subvenciones y solo para redactar este Plan Especial hemos conseguido una ayuda de 10.000 euros”.

En definitiva, apuntó Quintero, “hemos dado un gran paso y estamos muy contentos por el trabajo realizado y confiamos en que continúe de forma rápida dentro de los plazos previstos, que son unos 20 meses aproximadamente”.

Finalmente, el secretario de la AVV Esperanza del Marquesado, Joaquín Aragón, agradeció a los vecinos la confianza depositada en la entidad, así como a Israel Quintero la labor realizada. “Hemos llevado a cabo un trabajo bastante laborioso con cada uno de los vecinos de la zona, pero la ilusión es muy grande, porque podremos obtener los servicios básicos”, manifestó, para agregar que, “al principio, la gente no se fiaba, pero ahora la confianza es máxima, por lo que animamos a los que aún no han dado el paso que lo hagan, porque se van a beneficiar, aunque no tengan viviendas”.

Joaquín Aragón señaló que éste es el primer plan que se ha desarrollado, pero en la zona se está trabajando en un segundo en otro ámbito, que esperemos también pueda salir adelante”. Además, agradeció al alcalde y al delegado de Urbanismo “el apoyo que nos brindado”.

En una nota de prensa, el Ayuntamiento señala que "los vecinos que quieran acogerse a esta iniciativa en un ámbito se tienen que poner de acuerdo para encargar a un profesional un Plan Especial, que estimará los costes de las obras y el reparto por vivienda. Y una vez aprobado, se ejecutarán las obras de abastecimiento y saneamiento, para que las viviendas tengan los servicios básicos”.