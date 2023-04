Manuela Pérez deja su cargo en la Asociación de Jóvenes Empresarios tras fichar por el PSOE

La representante de la candidatura del PSOE de Chiclana a las elecciones municipales del próximo 28 de mayo, Manuela Pérez, anunció en rueda de prensa su renuncia como secretaria general de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Cádiz, cargo que ostenta desde mayo de 2019. “El motivo de mi renuncia es simplemente porque formo parte de la candidatura del PSOE en las elecciones municipales”, explicó Manuela Pérez, quien agradeció su colaboración a la junta directiva de AJE, así como a los presidentes en estos dos últimos mandatos, y al gerente y entidades públicas y privadas. Asimismo, ha resaltado las distintas actividades que desde AJE han llevando a cabo en Chiclana en estos últimos años, así como los acuerdos de colaboración con distintas entidades.

Por otro lado, la número 10 de la candidatura socialista ha agradecido a José María Román que “haya contado conmigo en las listas para las próximas elecciones”. “Nunca he estado vinculada a la política, pero me propuso formar parte de esta candidatura para trabajar por y para Chiclana y acepté sin dudas”, comentó Manuela Pérez, quien animó a la ciudadanía a apoyar esta candidatura y, si el día de las elecciones no está en Chiclana, pueda solicitar el voto por correo.

Por su parte, José María Román agradeció a Manuela Pérez “que se sume al proyecto que conformamos para los próximos cuatro años con muchísima ilusión y con las ganas como si estuviésemos empezando desde el primer día”. “Cuando uno elabora la candidatura tiene la cosa de intentar conformar un equipo muy transversal y creo que lo hemos conseguido, porque hay personas que tienen una sintonía común, que es Chiclana para que siga su crecimiento, contando con las personas, y con una buena calidad de vida”, comentó el alcalde de Chiclana, quien añadió que “ahí estaba Manuela, que está trabajando con los jóvenes empresarios, que lleva temas de medio ambiente y consultoría y que es muy conocida en nuestra ciudad y en la provincia de Cádiz”.

“Manuela ha aceptado incorporarse a un proyecto, que puede ser muy interesante para Chiclana, porque al final hemos conformado un equipo muy capaz, muy solvente técnica y empresarialmente y que cuenta con personas jóvenes, pero con experiencia, por lo que son capaces de sacar adelante las cosas con tesón y diálogo”, manifestó el candidato socialista a la Alcaldía, quien resaltó que “su dimisión de AJE es un gesto que le honra, ya que no tiene porqué dimitir ni renunciar al cargo que ostenta, pero es bueno para la asociación, que por cierto este próximo 4 de mayo celebra sus premios anuales en el Teatro Moderno”. “Chiclana va a agradecer lo que ella hace incorporándose a nuestro proyecto de ciudad, con el que estoy muy contento”, concluyó.