Concierto de Rod Stewart en Concert Music 2023 en Chiclana: horario, precio de las entradas y cómo llegar

El cantante británico Rod Stewart llega el próximo sábado 22 de julio a Cádiz y pisará las tablas del CMF de Chiclana de la Frontera. La legendaria estrella del rock es una de las citas más aclamadas por los aficionados en esta edición. No es para menos. Stewart, a pesar de sus 78 años, sigue mostrando vitalidad al subirse a los escenarios.

Cabe recordar que Stewart ha conquistado a distintas generaciones musicales, pues su música perdura en el tiempo y es icono tanto para jóvenes como para mayores. Es responsable de haber vendido aproximadamente 120 millones de discos en el mundo. Los títulos de los discos más conocidos son: 'Footloose and Fancy Free', 'Blondes Have More Fun'.

Si bien, los inicios del joven Rob no fueron fáciles. Provenía del seno de una familia humilde y despegó su carrera musical cantando por las calles de Europa. Al finalizar la década de los sesenta entró a formar parte del grupo The Jeff Beck Group, donde solo participó en sus dos primeros álbumes, y luego en Faces. Tras esta experiencia dio sus primeros pasos para comenzar una carrera musical en solitario y su primer álbum fue titulado bajo el nombre “An Old Raincoat Won't Ever Let You Down”. En Concert Music Festival los espectadores disfrutarán de éxitos como 'Forever Young', 'Maggie May', 'Baby Jane'.

El precio de sus entradas

Las entradas para este concierto van desde los 88 euros, como mínimo, hasta los 2.900 euros para el palco VIP. Tanto la entrada a pista normal, como la de movilidad reducida tienen un precio de 88 euros. Los asientos reservados para gradas tienen un valor de 110 euros y los de delante del escenario, 137 euros. La terraza variará en función de si eliges sólo bebida, 1.050 euros o con cena sería 1.550 euros, para ello tendrás que saber que la capacidad máxima es de 4 personas. Dicha cena está servida por el restaurante 'Antonio Zahara de los Atunes'. Luego está el palco VIP, cuyo aforo no deberá ser más de 6 personas y su precio es de 2.900 euros.

Horario y aparcamientos

A las 22:30 horas dará comienzo el espectáculo del rockero, al igual que el resto de las otras actuaciones del cartel. Si vas a ir en coche, será conveniente saber qué lugares hay cerca para aparcar si vas en coche. Aquellos que vayan a Palco VIP no se tendrán que preocupar, pues tienen incluido ya un parking privado en sus entradas. No obstante, hay más bolsas de aparcamiento cerca del recinto musical. Cabe recordar que podrás encontrar sitio en la Calle Hércules (entrada) u otra opción es estacionar el coche al lado del recinto y del monumento a Hércules. Si estás están completas, podrás ver si hay sitio en los aparcamientos habilitados en la carretera de acceso al poblado o en la entrada de la playa.

Servicio de autobuses

Si no tienes medio de transporte propio disponible para ir, puedes contemplar la opción de contratar el servicio extra de bus, que ofrece desde hace unos años la empresa organizadora del festival. Podrás reservar este servicio a través de su web. Debes tener en cuenta que la hora que muestran es orientativa ya que tiene salidas desde múltiples puntos de la provincia, serán horas antes cuando el servicio se ponga en contacto por correo con el usuario, indicando la hora de partida, para los trayectos ida y vuelta.

En función del municipio donde reserves el viaje, variará el precio. Si sales de Algeciras, Tarifa o Los Barrios se le aplica una tarifa de 21,50 euros. 19,50 euros si sales desde Chipiona, Jerez de la Frontera o Sanlúcar de Barrameda. 17,50 euros, Rota. Y el resto, Barbate, Cádiz, Conil, El Puerto de Santa María, Puerto Real, San Fernando, Vejer de la Frontera y Zahara de los Atunes tendrán un precio de 16,50 euros. Si no llega al mínimo de plazas establecido, se podrá cancelar el servicio.