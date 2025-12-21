COAC 2026
Representación de la adoración de los Reyes Magos al niño Jesús
Representación de la adoración de los Reyes Magos al niño Jesús / Ayuntamiento de Olvera

Así se vivió el Belén Viviente de Olvera 2025: un escenario vivo de la Navidad por sus calles del casco histórico

Este pueblo blanco de Cádiz revivió la Navidad con su Belén Viviente el pasado sábado

Olvera vivió una de las actividades más especiales de su programación navideña 2025: su Belén Viviente. A pesar de estar marcado por el frío de este pasado sábado, 20 de diciembre, las calles de este pueblo blanco gaditano recibieron una gran afluencia de público que no quiso perderse esta recreación tan especial.

Así lo ha comunicado el Ayuntamiento de Olvera, a través de sus redes sociales, donde han publicado las imágenes de cómo se vivió esta recreación tan navideña. Además, apuntan que el intenso frío no impidió que cientos de visitantes recorrieran las calles y espacios del casco histórico, disfrutando del trabajo, la ilusión y el compromiso de las asociaciones, colectivos participantes y vecindario protagonistas de esta cita, a la que también se sumaba la Peña Flamenca Enrique Orozco, con la zambomba que amenizó la tarde.

Desde el Ayuntamiento de Olvera han agradecido la implicación de todas las Hermandades, asociaciones, voluntariado y personas participantes, que han hecho posible la recreación de las escenas del Belén, permaneciendo durante horas en sus puestos a pesar de las bajas temperaturas, así como a todo el personal municipal que ha trabajado duro en la organización.

