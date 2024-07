Visitas guiadas y conciertos gratuitos de jazz en el yacimiento arqueológico más importante de la provincia de Cádiz

Veranear en la costa de Cádiz y no tomarte un tiempo de tus vacaciones para visitar el Conjunto Arqueológico de Baelo Claudia debería no estar permitido. No existe un plan mejor que descubrir el patrimonio histórico de uno de los mayores atractivos de la provincia de Cádiz. Una visita que no solo te cautivará por su riqueza arqueológica, también por la belleza de este lugar tan mágico como es la playa de Bolonia (Tarifa).

Además, en verano albergan actividades culturales como conciertos o representaciones teatrales en su teatro romano. Como muestra de ello, los meses de julio y agosto tendrá lugar el Festival de Jazz Baelo Claudia, que ofrecerán conciertos gratuitos, con aforo limitado y comenzarán a las 22:00 horas en el teatro de este yacimiento arqueológico. La reserva se hará a través de este enlace de la Junta de Andalucía.

En cuanto a las citas musicales, el martes 23 de julio será la actuación de Atsuko Shimada Quartet (featuring Paula Bilá), el miércoles 31 de julio de Fernando Brox Quintet (presentando disco “From within”) y el miércoles 7 de agosto será la actuación de Juan Galiardo Quintet. Estas citas musicales serán la oportunidad perfecta para disfrutar de Baelo Claudia desde un punto de vista diferente, disfrutando de una velada única en este enclave histórico tan importante de la provincia de Cádiz.

Visitas guiadas

Durante los meses de julio y agosto también se harán visitas guiadas, además del horario habitual de este espacio en verano. Todo aquel que desee participar en este recorrido guiado deberá saber que serán de miércoles a sábado a las 11:00 horas y que tendrá un aforo de 30 personas.

Esta actividad es gratuita, bajo reserva previa escribiendo al correo electrónico visitasguiadas2024@gmail.com. Tendrán unas dos horas de duración y estarán realizadas por arqueólogos, donde podrás conocer de primera mano las particularidades de cada uno de los espacios principales, los descubrimientos más recientes y las últimas novedades sobre el conocimiento de Baelo Claudia.