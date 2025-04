Vacas paseando por una de las mejores playas de Cádiz: Un clásico que no se ve todos los días y que te sacará una sonrisa

¿Quién puede resistirse a las doradas y kilométricas playas de Cádiz? Estos enclaves paradisíacos son el principal reclamo turístico cuando llega el verano. Sin embargo, meses antes recibe unos visitantes un tanto peculiares. Las primeras en llegar y las últimas en irse son las vacas, sobre todo la tan conocida vaca Paquita.

“¿Comenzamos otra semana con ganas? ¡Ya sé que soy un pesado! ¡Siempre pensando en las vacas! Pero no en las de verano, sino en las que tienen cuernos. ¡Como os hablo! Si es que me acerco a la playa y allí las tengo al lado. ¡Ahí están! ¡Qué bastinazo! Y es que ellas me relajan. ¡No es guasa! Verlas pasear con esa gracia marinera es una gran monada. ¡Como que muchos ya están pensando en apuntarse al gimnasio! Yo en hacerme miembro del rebaño”.

Las redes sociales del Patronato de Turismo de la Provincia de Cádiz, @cadizturismo, ha compartido con sus seguidores un vídeo de @kleinplanet311 donde se pueden ver a un grupo de vacas retinta paseando tranquilamente por la playa de Bolonia, aprovechando estos días primaverales de primeros de abril.

Ver a las vacas pasear por esta playa, reconocida como una de las mejores de España, es todo un espectáculo. Desde que la vaca Paquita se hiciera famosa, el interés por las vacas retintas en playas como las de Tarifa, Barbate y Zahara de los Atunes ha ido aumentando. De hecho, en cualquier momento podrías encontrártelas paseando por la playa como un turista más.

"¡Lo tengo muuuuuuuuuuuuu merecido! ¡Esto me pasa por hablar tanto de mi amigas! Me vengo a tomar un poco el sol gaditano, que tanto hemos echado de menos por todos lados, ¡y se me pone una al lado de la sombrilla! Tú tranquilo, déjala a su rollo, que no pasa nada, ya se irá, ¡sólo es una vaca! Eso me digo a mí mismo. ¡Qué tío más feo ha venido a mi playa! ¿Qué hará tirado ahí en la arena con tan mala cara? Eso habrá pensado ella asustada. ¡Si es que en el fondo le envidio hasta las hechuras! Esa vida diaria en el paraíso. ¡Quién tuviera también ese cuerpo! Porque lo que es los cuernos, ¡lo mismo hasta los tengo!", comenta @cadizturismo sobre otro vídeo de @kleinplanet311 en el que se puede ver a la vaca pastando en la playa.