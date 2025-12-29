El universo coreano aterrizará en este pequeño pueblo de la Sierra de Cádiz para bailar al ritmo de las Guerreras K-Pop

Nuevos planes musicales para este 2026 en la Sierra de Cádiz, exactamente en El Bosque. Este pequeño pueblo blanco gaditano dará la bienvenida al nuevo año con un gran cartel de eventos musicales. Raule, El Duende Callejero y Gonzalo Alhambra actuarán en la segunda edición del Festival de las Flores, al igual que habrá un festival ochentero con la participación de Mago de Oz, Medina Azahara y Mojinos Escozíos; y más artistas.

Pero la gran revolución llegará a El Bosque con el universo coreano el 7 de marzo, día en el que podrás disfrutar de las Guerreras K-Pop en la plaza de toros cubierta de este pueblo de Cádiz. El público podrá vibrar con sus coreografías increíbles, temazos, color, energía y un show para todas las edades.

Las Guerreras K-Pop es un tributo escénico al universo del pop coreano, interpretado por un grupo de bailarinas y cantantes que rinden homenaje a las grandes bandas femeninas del género. Durante más de una hora de espectáculo, el público viajará por los grandes éxitos del K-Pop con un despliegue visual y coreográfico de primer nivel: luces, vestuario, sincronía y mucha fuerza en el escenario.

Un espectáculo pensado para fans de todas las edades que quieren revivir el fenómeno global que está marcando a una generación. Una noche pensada para bailar al ritmo de la música y dejarse llevar por la energía de este espectáculo visual y sonoro sin precedentes. Así que prepárate para vivir este 2026 una experiencia para vibrar, cantar y dejarte llevar por la fuerza y el talento de estas tres guerreras que están conquistando escenarios de toda España. Entradas disponibles en El Corte Inglés y en la página oficial de venta de entradas.