La unidad más condecorada del Ejército Español participa el Sábado Santo en este pueblo de la Sierra de Cádiz

La Semana Santa no es una marcha cualquiera, por eso cuando los Regulares de Melilla entran en escena, no lo hace como una unidad militar, sino como un pedazo vivo de la historia de España, fundido con las raíces más profundas del pueblo. Cada paso se siente como si fuera eterno, así que no solo basta con desfilar.

Los Regulares de Melilla es la unidad más condecorada del Ejército Español y estará en Setenil de las Bodegas el Sábado de Gloria. En total, serán cuatro las procesiones en las que el Grupo de Regulares número 52 de Melilla participen en esta Semana Santa, repartidas entre Almería, Málaga y Cádiz.

Este Viernes Santo, los Regulares estarán en la procesión de la Archicofradía del Socorro de Antequera y, para cerrar su participación en la Semana Santa de este año, el Sábado Santo, 19 de abril, acudirán a la procesión de la Hermandad Nuestro Padre Jesús Nazareno y Nuestra Señora de la Soledad de Setenil de las Bodegas.

Sobre su participación en la Semana Santa de Setenil de las Bodegas, el Ministerio de Defensa ha señado que en este pueblo de Cádiz “nuestro legado se graba con emoción y memoria entre rocas y callejuelas en uno de los pueblos más hermosos de España. Allí no dejamos huella… dejamos historia”.

El recorrido de Ntra. Sra. de la Soledad tendrá su salida a las 19:30 horas desde la ermita de San Benito y transcurrirá por la calle Ronda (20:30), calle Cuevas de la Sombra (21:00), calle Alta (22:00), calle Cádiz (22:30), plaza de Andalucía (23:00) y su recogida en San Benito a las 23:59 horas.