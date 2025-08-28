Últimos días para visitar el Mercado del Mar en este espacio gastronómico de primer nivel en Chiclana

Si aún no has tenido la oportunidad de visitar el Mercado del Mar, ¿a qué estás esperando? Durante el mes de agosto, El Cuartel del Mar ha acogido este original y creativo mercado artesanal que concluirá este viernes 29 de agosto en su interior, y el 31 en el exterior.

Este espacio gastronómico cultural e icónico de la costa de Cádiz se ha llenado de vida y de color durante este mes con los diferentes puestos en los que se da valor al arte y a la creatividad de los artistas locales. Artesanía, textil, decoración, complementos… aquí podrás encontrar artículos con mucho encanto y originales.

En su sala interior estarán hasta el 29 de agosto y en el exterior hasta el 31 de agosto. En cuanto a su horario, podrás visitarlo de 20:00 a 24:30 horas. Además de recorrer sus diferentes puestos y descubrir las novedades en textil, artesanía, complementos y decoración, también podrás disfrutar de los diferentes espacios con los que cuenta este antiguo cuartel de la Guardia Civil del siglo XIX situado en la Loma del Puerco, entre los que destaca su maravillosa azotea.