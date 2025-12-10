Este es el último pueblo de Cádiz que encenderá su alumbrado navideño: es uno de los más bonitos de España y parece de cuento

Si parecía que ya lo habías visto todo, aún estás a tiempo de vivir la magia de la inauguración del alumbrado navideño. Zahara de la Sierra es el último pueblo de la Sierra de Cádiz que encenderá la Navidad este jueves, 11 de diciembre. Para ello, el Ayuntamiento de Zahara de la Sierra ha invitado a los vecinos y las vecinas de la localidad a disfrutar de este momento tan especial del año.

Será en la plaza del Rey, a las 17:00 horas, donde habrá actividades especiales para los más pequeños, para que ellos también vivan la magia del inicio de la Navidad en el pueblo. Encenderemos juntos las luces que iluminarán nuestras calles durante toda la Navidad, dando la bienvenida al espíritu festivo con ilusión y alegría.

Este pueblo gaditano, que parece sacado de un cuento, lleva desde 2018 siendo uno de los más bonitos de España. Esta villa serrana está enclavada en el interior del parque natural Sierra de Grazalema y está declarada Conjunto Histórico. Fue fundado en la época musulmana, así que sus calles y plazas recuerdan al típico entramado andalusí. También los restos de su castillo (siglo XIII), del que se ha recuperado la Torre del Homenaje y los restos de los tramos de muralla. A sus pies se encuentra el embalse Zahara-El Gastor, ofreciendo unas increíbles vistas panorámicas de este bello pueblo de la Sierra de Cádiz.

Programación Navidad Zahara de la Sierra