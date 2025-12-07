Flores de Pascua en Ubrique
Flores de Pascua en Ubrique / Ayuntamiento de Ubrique

Las flores de Pascua embellecen aún más este pueblo blanco de Cádiz: color rojo y tradición para estas fechas navideñas

El alumbrado navideño y las flores de Pascua en Ubrique invitan a disfrutar más aún de la Navidad

Guía de Belenes Vivientes en la provincia de Cádiz 2025: pueblos y fechas para viajar a más de 2.000 años atrás

El alumbrado extraordinario de la Navidad no es suficiente para embellecer una de las fechas más especiales del año. Si hay un elemento característico que marca la tradición es la flor de Pascua, que durante el siglo XVI cobró suma importancia ya que su color rojo representaba la sangre de Cristo y su forma de estrella recordaba a la Estrella de Belén.

El origen y la llegada de esta planta a España lo explica National Geographic, que asegura que no fue hasta el siglo XX cuando un florista estadounidense llamado Paul Ecke logró cruzar diversas variedades y desarrollar una más compacta que la original. La flor de Pascua original nació en México, pero tras este cruce se consiguió que prosperara en las macetas. Fue en 1980 cuando se popularizó en España y hoy en día existen más de 100 variedades, pero sin perder su origen mexicano.

Tal y como marca la tradición, la flor de Pascua sigue embelleciendo la Navidad y los pueblos de Cádiz no dudan en llenar de macetas rojas sus plazas, calles y fachadas de los hogares. Uno de ellos ha sido Ubrique, el pueblo de Cádiz donde la Navidad se vive con intensidad. Su alumbrado navideño llena de magia las calles y plazas de este pueblo serrano, y durante el día las más de 800 flores de pascua colocadas por Ubrique llenan de color e ilusión cada uno de sus rincones.

590746309_1125762056430158_2668382103759005558_n.jpg
1/9 590746309_1125762056430158_2668382103759005558_n.jpg / Ayuntamiento de Ubrique
592399962_1125762333096797_5147106421592722128_n.jpg
2/9 592399962_1125762333096797_5147106421592722128_n.jpg / Ayuntamiento de Ubrique
591697633_1125762459763451_4946451821018382611_n.jpg
3/9 591697633_1125762459763451_4946451821018382611_n.jpg / Ayuntamiento de Ubrique
590874608_1125762583096772_4883397919366283691_n.jpg
4/9 590874608_1125762583096772_4883397919366283691_n.jpg / Ayuntamiento de Ubrique
590748070_1125762533096777_1340121228195869214_n.jpg
5/9 590748070_1125762533096777_1340121228195869214_n.jpg / Ayuntamiento de Ubrique
590366903_1125762416430122_8879496963900983691_n.jpg
6/9 590366903_1125762416430122_8879496963900983691_n.jpg / Ayuntamiento de Ubrique
591120540_1125762356430128_3669558744372481379_n.jpg
7/9 591120540_1125762356430128_3669558744372481379_n.jpg / Ayuntamiento de Ubrique
592374596_1125762399763457_4307790491962738773_n.jpg
8/9 592374596_1125762399763457_4307790491962738773_n.jpg / Ayuntamiento de Ubrique
591165360_1125762253096805_5594942185362498838_n.jpg
9/9 591165360_1125762253096805_5594942185362498838_n.jpg / Ayuntamiento de Ubrique

