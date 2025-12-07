Las flores de Pascua embellecen aún más este pueblo blanco de Cádiz: color rojo y tradición para estas fechas navideñas

El alumbrado extraordinario de la Navidad no es suficiente para embellecer una de las fechas más especiales del año. Si hay un elemento característico que marca la tradición es la flor de Pascua, que durante el siglo XVI cobró suma importancia ya que su color rojo representaba la sangre de Cristo y su forma de estrella recordaba a la Estrella de Belén.

El origen y la llegada de esta planta a España lo explica National Geographic, que asegura que no fue hasta el siglo XX cuando un florista estadounidense llamado Paul Ecke logró cruzar diversas variedades y desarrollar una más compacta que la original. La flor de Pascua original nació en México, pero tras este cruce se consiguió que prosperara en las macetas. Fue en 1980 cuando se popularizó en España y hoy en día existen más de 100 variedades, pero sin perder su origen mexicano.

Tal y como marca la tradición, la flor de Pascua sigue embelleciendo la Navidad y los pueblos de Cádiz no dudan en llenar de macetas rojas sus plazas, calles y fachadas de los hogares. Uno de ellos ha sido Ubrique, el pueblo de Cádiz donde la Navidad se vive con intensidad. Su alumbrado navideño llena de magia las calles y plazas de este pueblo serrano, y durante el día las más de 800 flores de pascua colocadas por Ubrique llenan de color e ilusión cada uno de sus rincones.