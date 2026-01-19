Este es el tren más lujoso de Andalucía que hará escala en Cádiz: precios y fechas para viajar este 2026

Un año más, Cádiz volverá a ser una de las ciudades incluidas en el trayecto ferroviario más lujoso de Andalucía. Al Ándalus, uno de los emblemáticos trenes turístico de lujo de Renfe ya ha anunciado el inicio de su temporada, siendo la primera fecha de su trayecto Sevilla-Madrid, el próximo 5 de abril.

En la provincia de Cádiz, el tren hará escala en Jerez y, desde la ciudad jerezana los viajeros llegarán a la Tacita de Plata en un autobús de lujo, pudiendo así visitar la ciudad más antigua de Occidente, cenar y regresar a Jerez en el mismo día.

El itinerario completo de los trenes Sevilla-Madrid, y viceversa, tiene una duración de siete días y seis noches, incluyendo el lujo, la comodidad y la mejor gastronomía de Andalucía. Durante el recorrido desde Sevilla hará paradas en Córdoba, Jerez, Cádiz, Zafra, Cáceres, Mérida, Alcázar de San Juan, Toledo, Aranjuez y Madrid; y a los siete días regresará a Andalucía siguiendo el mismo itinerario. Podrás consultar fechas disponibles y hacer tu reserva desde ya.

Fechas y precios Al Ándalus 2026

VIAJAR EN LA SUITE DELUXE

Desde 13.800 euros podrás disfrutar de una lujosa cabina suite Deluxe (8.26 m2) que incluye una cama matrimonial, copa y aperitivo de bienvenida, neceser con productos de aseo y zapatillas. Esta lujosa opción incluye todos los desayunos, las cenas y comidas, a bordo del tren o en restaurantes de primera categoría (incluido vino, agua, refrescos y café). Actividades a bordo: música y actuaciones en directo, fiestas en el coche pub, baile y mucho más. Entradas a museos, monumentos y espectáculos. Excursiones y visitas programadas. Autocar de lujo que acompaña al tren en todo el recorrido. Guía acompañante multilingüe durante todo el recorrido. Cena – fiesta de gala de fin de viaje. Posibilidad de que la tripulación recoja y ordene su equipaje, colocando su contenido en el armario de la suite, tanto a la llegada como al finalizar el viaje previa solicitud del cliente. Apertura y cierre de la cama en modo cama-noche o sofá-día previa solicitud del cliente.

Fechas disponibles: 5 de abril (Sevilla-Madrid); 12 de abril (Madrid -Sevilla); 24 de mayo (Madrid-Sevilla); 7 de junio (Sevilla- Madrid); 14 de junio (Madrid-Sevilla); 21 de junio (Sevilla-Madrid); 28 de junio (Madrid-Sevilla); 6 de septiembre (Sevilla-Madrid); 13 de septiembre (Madrid-Sevilla); 20 de septiembre (Sevilla-Madrid); 27 de septiembre (Madrid-Sevilla); 4 de octubre (Madrid-Sevilla); 11 de octubre (Madrid-Sevilla)

Suite Deluxe / Al Ándalus

VIAJAR EN GRAN CLASE

Desde 11.200 euros podrás alojarte en una habitación Gran Clase (6.58 m2) con dos camas y que incluye copa y aperitivo de bienvenida, neceser con productos de aseo y zapatillas. Todos los desayunos. Todas las cenas y comidas, a bordo del tren o en restaurantes de primera categoría (incluido vino, agua, refrescos y café). Actividades a bordo: música y actuaciones en directo, fiestas en el coche pub, baile y mucho más. También entradas a museos, monumentos y espectáculos. Excursiones y visitas programadas. Cena – fiesta de gala de fin de viaje. Autocar de lujo que acompaña al tren en todo el recorrido. Guía acompañante multilingüe durante todo el recorrido.

Fechas disponibles: 7 de junio (Sevilla-Madrid), 14 de junio (Madrid-Sevilla); 21 de junio (Sevilla-Madrid); 28 de junio (Madrid-Sevilla); 6 de septiembre (Sevilla-Madrid); 13 de septiembre (Madrid-Sevilla); 20 de septiembre (Sevilla-Madrid); 27 de septiembre (Madrid-Sevilla); 11 de octubre (Madrid-Sevilla)