El tren Al Ándalus hará parada en Cádiz... en autobús

El Tren Al Ándalus prepara su nueva temporada de viajes, donde estará presente Cádiz, uniendo Andalucía con Madrid con un recorrido con un importante componente turístico y cultural y con la peculiaridad de viajar en un medio de transporte de lujo.

Una de las paradas del tren será la ciudad de Cádiz, pero las limitaciones de espacio que tiene la terminal gaditana debido al numeroso tráfico ferroviario que soporta, obligará a los pasajeros a llegar a ciudad, desde la estación de Jerez, en autobús, retornando a esta ciudad en el mismo medio de transporte tras el recorrido turístico por la capital.

Los recorridos se iniciarán el próximo mes de abril. Centrándonos en las rutas con salida de Sevilla (también hay la posibilidad de hacer el viaje desde Madrid), las salidas serán los días 5 y 19 de abril, 3 y 17 de mayo, 7 y 21 de junio, 6 y 20 de octubre y el 4 de octubre.

Según se destaca desde la organización, "el primer día del recorrido en el Tren Al Ándalus, nuestro personal le recibirá a las 10:00h en un punto emblemático de Sevilla. Tras un delicioso almuerzo, disfrutaremos de una panorámica que revela su esencia más pura, antes de embarcar a bordo del Tren Al Ándalus. Una copa de bienvenida nos acompañará en la presentación de la tripulación, mientras nos acomodamos en nuestras elegantes suites. La cena se sirve en ruta hacia Córdoba, en un ambiente de distinción y confort. Noche a bordo en Córdoba".

En la segunda jornada se incluye visita a la mezquita de Córdoba y su entorno. Se almuerza en el tren rumbo a Jerez de la Frontera. "Por la tarde, exploramos Cádiz, la carismática “Tacita de Plata”, considerada la ciudad más antigua de Occidente, bañada por el Atlántico y repleta de alma. Cena en Cádiz y regreso al tren. Noche en Jerez", indica el programa.

Tras el desayuno, visita al espectáculo 'Cómo bailan los caballos andaluces y un recorrido por una bodega de vinos antes de volver al tren, ya camino de Zafra donde se hace noche.

El desayuno se realiza en el trayecto hacia Cáceres, una ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad,

De regreso al tren, "saboreamos la comida a bordo mientras avanzamos hacia Mérida, otra joya monumental. Por la tarde, exploramos su herencia romana: teatros, templos y acueductos que nos hablan de la grandeza de otro imperio. Cena y noche en Mérida, rodeados de historia y lujo".

En la nueva jornada se despierta en Mérida donde, después del desayuno, se continúa explorando esta ciudad milenaria. A mediodía, el Tren Al Ándalus reemprende la marcha hacia el norte, aprovechando el almuerzo. Al caer la tarde, se llega a Toledo, la imponente ciudad de las tres culturas. "Sus callejuelas medievales, sus sinagogas, mezquitas e iglesias son reflejo de siglos de convivencia y esplendor. Cena en Toledo y noche en la ciudad".

Mientras se toma el desayuno, el Tren Al Ándalus llega hasta Aranjuez, punto de partida para explorar la majestuosa Toledo. Esta ciudad, declarada Patrimonio de la Humanidad, fue una de las urbes más monumentales de Europa en su época dorada, donde convivieron cristianos, musulmanes y judíos, dejando una huella indeleble en su arquitectura y espíritu, se destaca desde la promotora.

Durante la visita se recorrerá catedral gótica, una mezquita del siglo X y antiguas sinagogas que narran siglos de historia en cada rincón y se comerá en la ciudad antes de retornar a Aranjuez, donde se visitará el Palacio Real antes de cenar en el mismo tren.

La jornada culmina con una elegante cena a bordo, mientras disfrutamos de la tranquilidad de Aranjuez. Noche a bordo.

El último día del recorrido del Tren Al Ándalus, "nuestro desayuno a bordo se convierte en una celebración íntima del viaje vivido. La experiencia del Tren Al Ándalus llega a su fin, pero los recuerdos permanecen imborrables: ciudades milenarias, sabores auténticos, paisajes de ensueño y la hospitalidad de una tripulación dedicada. Nos despedimos de este viaje único hacia las 13:30h en Madrid, con la certeza de haber recorrido no solo kilómetros, sino también siglos de historia, arte y emoción".