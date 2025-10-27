Tosantos en Cádiz: Una ingeniosa y divertida tradición de los Mercados de Abastos que nada tiene que envidiar a Halloween

Mientras en muchos lugares del mundo se celebra Halloween, en Cádiz persiste una costumbre muy arraigada: la fiesta de Tosantos. Este lunes, 27 de octubre, el Mercado Central de Abastos y el Mercado Virgen del Rosario se transforman en un gran escenario donde gaditanos y visitantes disfrutan de una celebración única. Como marca la tradición, los comerciantes decoran sus puestos con ingenio, utilizando los productos frescos que venden a diario.

El inconfundible sentido del humor de los gaditanos se refleja en la decoración de los puestos de los mercados, haciendo de esta fiesta un evento muy especial. Con una mezcla de creatividad e ironía, los vendedores elaboran escenas satíricas inspiradas en la actualidad, empleando frutas, verduras, pescados o mariscos como materiales principales. Así, por unas horas, doradas, plátanos o cangrejos dejan de ser simples productos del mercado para convertirse en figuras que representan desde bañistas en La Caleta hasta personajes públicos de la ciudad.

El día de esta celebración es este lunes, 27 de octubre, que tendrá lugar el ‘Tradicional Concurso de Exornos de Puestos’. El Mercado Central de Abastos de Cádiz abrirá sus puestos a las 18:00 horas y, hasta las 21:00 horas, habrá animación musical a cargo de la banda ‘Jambá Brass Band’, animación de La Liga de la Justicia vs Los Vengadores (por los alrededores del mercado) y un puesto temático para el evento, en el que se repartirán bolsas con frutas a los niños y las niñas que asistan.

Por su parte, el Mercado Virgen del Rosario también celebrará Tosantos con numerosas actividades. A las 18:00 horas abrirá sus puestos y, hasta las 21:00 horas, habrá una animación musical a cargo de la banda ‘La Charanga de Cádiz’, animación de Aladino y las 1001 Noches (por los alrededores del mercado), un tren de caramelos en el parque Erytheia y un puesto temático para el evento, en el que se repartirá bolsas con frutas a los niños y las niñas asistentes.