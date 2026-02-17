Los Tinglao’ itinerantes de Cruzcampo siguen celebrando el Carnaval de Cádiz en las calles del centro gaditano

Cruzcampo colabora con el Carnaval de Cádiz desde hace décadas, participando de forma activa para mantener vivas sus tradiciones. En esta edición, además de patrocinar las fiestas gastronómicas y el Festival de Agrupaciones Cruzcampo, la cerveza andaluza ha querido trasladar el protagonismo a la calle. Y lo está haciendo con Tinglao’, una serie de tablaos itinerantes ubicados en varias esquinas destacadas de la ciudad donde el carnaval se vive en la calle.

“Probablemente no existe un lugar con más arte que Cádiz, que tiene su máxima expresión en estos días de Carnaval, en los que aparecen muestras de creatividad y talento desbocado en cada esquina. Es por ello que hemos querido engalanar algunas de ellas con Tinglao’, para que todas esas obras maestras espontáneas de arte callejero tengan el púlpito que se merecen”, explican desde la marca.

Tras el Tinglao’ del Falla y El Tinglao’ de la Viña de domingo y lunes, Tinglao’ celebra hoy martes el último de sus tres días y se traslada junto a los buzones de correos de la Plaza de la Libertad bajo el nombre de Tinglao’ Cruzcampo del Mercao’. Todas las agrupaciones de Cádiz que lo deseen están llamadas a participar.

En estos días, Tinglao’ ha recibido la visita de agrupaciones consagradas como la Chirigota del Selu con José Luis Garcia Cossío ‘El Selu’ a la cabeza que, tras anunciar su retirada del COAC, volvió a subirse a un escenario vistiendo el tipo de ‘Los Enteraos’ (Carnaval 2009). Durante casi una hora entonaron un recopilatorio de sus cuplés más emblemáticos, ante un público entusiasmado que acompañó cantando sus letras y los ovacionó lanzándoles papelillos. También han pasado por las tablas de Cruzcampo otras agrupaciones conocidas por todos como Los que dan la lata, We Can Do Carnaval o Las Matacharis.

Además, Tinglao’ también incluye animación callejera con unos comandos itinerantes de Cruzcampo que hacen participar al público. Vestidos de botellín de Cruzcampo Pilsen o de vaso de Cruzcampo, retan a los asistentes a cantar estribillos y reparten premios como un total de 3.000 pitos y otros tantos vasos reutilizables personalizados en los alrededores de Tinglao’. La solicitud de selfies con el botellín y el vaso de Cruzcampo se ha convertido en una de las escenas que ya forman parte de este Carnaval de Cádiz 2026 que aún tiene mucho por dar.