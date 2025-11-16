Así suena la Navidad en El Puerto con esta programación de zambombas en La Cristalera: música y alegría hasta diciembre

Desde este fin de semana las primeras zambombas han sonado en El Puerto de Santa María. A pesar de la lluvia, la música y el buen rollo ha hecho de las suyas para ir calentando motores de lo que está por venir en Navidad. Los pubs y discotecas de la Ribera del Marisco ya han dado a conocer la programación de sus zambombas.

Uno de ellos ha sido La Cristalera, un pub con vistas a la Ribera del Guadalete. A punto de comenzar las fiestas de empresa, los menús de Navidad y las zambombas, esta festividad navideña ya se empieza a sentir en algunos municipios de Cádiz. En el caso de El Puerto de Santa María, el próximo viernes, 28 de noviembre, se procederá a encender su alumbrado navideño, así que es hora de ir calentando motores.

Durante el mes de noviembre y diciembre, La Cristalera será el escenario de conciertos, con diferentes artistas, que pondrán la música, alegría y buen rollo a las tardes y noches desde jueves a domingo. Así que, si no quieres perderte nada, toma nota de la programación:

Programación zambombas 2025