Así suena la Navidad en El Puerto con esta programación de zambombas en La Cristalera: música y alegría hasta diciembre

Toma nota de la programación de conciertos durante los meses de noviembre y diciembre

Imagen de archivo del ambiente de este pub portuense / Grupo BanBan

Desde este fin de semana las primeras zambombas han sonado en El Puerto de Santa María. A pesar de la lluvia, la música y el buen rollo ha hecho de las suyas para ir calentando motores de lo que está por venir en Navidad. Los pubs y discotecas de la Ribera del Marisco ya han dado a conocer la programación de sus zambombas.

Uno de ellos ha sido La Cristalera, un pub con vistas a la Ribera del Guadalete. A punto de comenzar las fiestas de empresa, los menús de Navidad y las zambombas, esta festividad navideña ya se empieza a sentir en algunos municipios de Cádiz. En el caso de El Puerto de Santa María, el próximo viernes, 28 de noviembre, se procederá a encender su alumbrado navideño, así que es hora de ir calentando motores.

Durante el mes de noviembre y diciembre, La Cristalera será el escenario de conciertos, con diferentes artistas, que pondrán la música, alegría y buen rollo a las tardes y noches desde jueves a domingo. Así que, si no quieres perderte nada, toma nota de la programación:

Programación zambombas 2025

  • Viernes 21 de noviembre a las 23:30 horas. Meke13.
  • Sábado 22 de noviembre a las 17:30 horas. El Duende.
  • Viernes 28 de noviembre a las 23:30 horas. Callearte.
  • Sábado 29 de noviembre a las 17:30 horas. Jonathan Medina.
  • Viernes 5 de diciembre a las 17:30 horas. Malamanera.
  • Sábado 6 de diciembre a las 17:30 horas. Meke13.
  • Domingo 7 de diciembre a las 17:30 horas. Flamenqueando.
  • Viernes 12 de diciembre a las 17:30 horas. Callearte.
  • Sábado 13 de diciembre a las 17:30 horas. Josemi Carrasco.
  • Jueves 18 de diciembre a las 17:30 horas. Al Pairo.
  • Viernes 19 de diciembre a las 17:30 horas. Kelay.
  • Sábado 20 de diciembre a las 17:30 horas. Meke13.
  • Miércoles 24 de diciembre a las 17:30 horas. D’Caramelo.
  • Domingo 28 de diciembre a las 17:30 horas. Peña La Bulería.

