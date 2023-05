El spa de cerveza más grande de España está en Cádiz

No hay nada mejor para saciar la sed y el calor que una cerveza fresquita en Cádiz. Después de recorrer cada uno de los rincones de la ciudad gaditana no hay nada que apetezca más que sentarse en algún chiringuito o bar para saborear los placeres de la vida. Ahora los amantes de la cerveza no solo podrán disfrutar de su sabor, también podrán bañarse en ella en el spa cervecero más grande de España.

Este Beer Spa se encuentra en el Hotel Cádiz Bahía, frente a la playa de La Victoria. Su centro de spa cervecero cuenta con más de 200 metros cuadrados de instalaciones con vistas al mar para que puedas vivir una experiencia única de bañarte en cerveza, a la vez que disfrutes del relax que te aporta una actividad de estas características. Este concepto innovador ofrece la posibilidad de disfrutar de un baño relajante con los ingredientes procedentes de la propia elaboración de la cerveza, como son la levadura, lúpulo y cebada, así como un estimulante potenciador natural como es la canela.

Este tratamiento aporta grandes beneficios ya que se trata de una cerveza sin fermentar, creada al momento artesanalmente para poder disfrutar de las propiedades de su composición. Según informan en su web "el alto contenido en silíceos de lúpulo contribuye a la apertura de los poros de la piel y al aumento de la vitalidad en general; la levadura de cerveza, a su vez, tiene propiedades beneficiosas sobre la regeneración de la piel gracias a su contenido en vitaminas del grupo B".

Tu cuerpo notará los beneficios de estos ingredientes naturales ya que el baño estimula el metabolismo, previene y combate la flacidez y ayuda a la renovación de las células cutáneas. Además, con este tratamiento innovador se eliminan las sustancias dañinas del cuerpo, sentirás cómo se relaja la tensión interna y externa y cómo se reduce la fatiga y el estrés. De esta manera, conseguirás descansar física y mentalmente con una experiencia totalmente diferente a la que te aporta el agua de los spas más tradicionales.

Para los cerveceros esta es una experiencia única ya que mientras tomas un baño en los barriles de madera con hidromasaje; podrás disfrutar de forma ilimitada de una refrescante cerveza gracias a los tiradores que se encuentran junto a la bañera. Mientras realizas la inmersión podrás descansar física y mentalmente con una experiencia totalmente diferente a la que te aporta el agua de los spas más tradicionales. Así mientras disfrutas de tu relajante baño podrás saborear esta bebida y pasar un rato agradable antes de continuar con el circuito. Para ayudar a la absorción de los componentes del baño pasarás por una sauna templada y finalmente a una zona de relajación para que puedas tumbarte en una cama de cebada fresca que ayudará a sellar el producto en la piel.