Este sorteo es único en el mundo y se celebra en uno de los pueblos de Cádiz más bonitos de España
Vejer celebra la XII Semana Cultural Hazas de Suerte con jornadas de puertas abiertas a museos y rutas para conocer su historia
El pueblo de Cádiz que acaba de ser elegido municipio turístico de Andalucía tiene una variada programación cultural este mes de noviembre
Vejer de la Frontera se encuentra inmerso en la XII Semana Cultural Hazas de Suerte, que se desarrollará hasta este domingo, 16 de noviembre. Con esta programación de actividades, este pueblo de Cádiz rendirá homenaje a una de las tradiciones más singulares y emblemáticas del municipio.
Para quienes no sepan qué son las Hazas de la Suerte, se trata de un sorteo único en el mundo, en el que también participa Barbate, que consiste en un peculiar sistema de explotación de tierras comunales que existe desde 1288 cuando el rey Sancho IV decidió regalar tierras para incentivar a la población a asentarse en el municipio.
De manera que, los vecinos del pueblo y aquellos que lleven más de veinte años residiendo en él entran en un sorteo de una de las 232 hazas o parcelas de labor para explotarlas durante cuatro años. El sorteo se realiza cada cuatro años y se lleva celebrando desde el siglo XIII.
Programación Semana Cultural
- Martes 11 de noviembre. Jornada de puertas abiertas del Museo de Historia y Arqueología de Vejer. Horarios: de 10:30 a 14:00 horas y de 16:00 a 18:00 horas.
- Jueves 13 de noviembre. Comisión de asentamiento de la Junta de Hazas de Suerte para el sorteo de segundas Hazas para asentados.
- Viernes 14 de noviembre. Ruta guiada por los paisajes urbanos para la historia de las Hazas de la Suerte. A cargo del historiador archivero local Carlos Gómez López. Punto de encuentro: la Plazuela, a las 18:00 horas.
- Sábado 15 de noviembre. Ruta guiada y cantada ‘Noche de leyenda’ con Marimantas. A cargo de Marimantas Vejer. Punto de encuentro: plaza de España a las 19:00 horas. Reservas en el teléfono 630711145.
- Domingo 16 de noviembre. Sorteo infantil de las Hazas de Suerte. Teatro Municipal San Francisco a las 12:00 horas. Entrada libre.
También te puede interesar