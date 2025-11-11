Este sorteo es único en el mundo y se celebra en uno de los pueblos de Cádiz más bonitos de España

Vejer de la Frontera se encuentra inmerso en la XII Semana Cultural Hazas de Suerte, que se desarrollará hasta este domingo, 16 de noviembre. Con esta programación de actividades, este pueblo de Cádiz rendirá homenaje a una de las tradiciones más singulares y emblemáticas del municipio.

Para quienes no sepan qué son las Hazas de la Suerte, se trata de un sorteo único en el mundo, en el que también participa Barbate, que consiste en un peculiar sistema de explotación de tierras comunales que existe desde 1288 cuando el rey Sancho IV decidió regalar tierras para incentivar a la población a asentarse en el municipio.

De manera que, los vecinos del pueblo y aquellos que lleven más de veinte años residiendo en él entran en un sorteo de una de las 232 hazas o parcelas de labor para explotarlas durante cuatro años. El sorteo se realiza cada cuatro años y se lleva celebrando desde el siglo XIII.

Programación Semana Cultural