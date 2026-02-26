Estos son los tres restaurantes de la provincia de Cádiz que están en el Top 15 de Andalucía de la Guía Macarfi 2026

La gastronomía de la provincia de Cádiz vuelve a destacar en el panorama andaluz. En esta ocasión, tres restaurantes gaditanos han entrado en el Top 15 de Andalucía de la Guía Macarfi 2026. Durante la gala celebrada en el Círculo de Bellas Artes de Madrid de esta undécima edición se han dado anunciado los restaurantes en el Top 10/15 de cada zona y quien lidera el primer puesto de cada una de las comunidades autónomas.

En el caso de Andalucía, ha sido el restaurante rondeño Bardal, del laureado chef Benito Gómez, quien ha vuelto a proclamarse como el mejor a nivel andaluz para la Guía Macarfi. En este Top 15, han destacado en el tercer puesto, Aponiente, del chef Ángel León; Lú Cocina y Alma de Juanlu Fernández, en el cuarto puesto; y Mesón Sabor Andaluz, de Pedro Aguilera, en el séptimo lugar.

Este último ha expresado en sus redes sociales su ilusión por estar en el Top 15, “por el camino, por el equipo, porque detrás están la sierra, la temporada, la huerta y una casa que lleva dos generaciones cocinando para que el que venga se sienta de los nuestros”. Mientras que el restaurante jerezano, LÚ Cocina y Alma, ha confesado que es “un orgullo abanderar nuestra tierra”, al situarse entre los cuatro mejores restaurantes de Andalucía de la Guía Macarfi 2026.

TOP 15 Andalucía Macarfi 2026