Estas son las fechas de las rutas gastronómicas de Conil 2026: la huerta, el atún y el retinto llenarán de sabor este pueblo de la costa de Cádiz

La Ruta de la Huerta inaugurará el calendario gastronómico de Conil y será del 11 al 19 de abril

La que fuera Ciudad Gastronómica Española en 2024 sigue ostentando el título de ser uno de los mejores municipios gaditanos para disfrutar de una gastronomía de calidad. Su privilegiada ubicación y sus excepcionales productos del mar y de la huerta, así como el compromiso de Conil en fomentar su cultura gastronómica, fueron y siguen siendo clave para disfrutar de este sello de calidad.

La mejor manera de conocer su cultura gastronómica es disfrutar de las diferentes rutas que ponen en valor su gastronomía local y los productos de kilómetro cero, siendo éstas unas citas ineludibles del calendario conileño y del turismo gastronómico. Por ello, el Ayuntamiento de Conil ha dado a conocer, en la Escuela de Hostelería, los carteles y las fechas de las Rutas Gastronómicas 2026.

El calendario de rutas gastronómicas de este año quedaría así:

Ruta de la Huerta . Del 11 al 19 de abril.

. Del 11 al 19 de abril. Ruta del Atún. Del 8 de mayo al 8 de junio.

Del 8 de mayo al 8 de junio. Ruta del Retinto. Del 23 de octubre al 2 de noviembre.

Cocina tradicional e innovadora en Conil

En cada una de estas rutas se promociona la cocina tradicional e innovadora, con la calidad que caracteriza al municipio, reforzando su atractivo como destino de turismo gastronómico. Un año más, los carteles han sido diseñados por la artista local María Viollet, quien ha sabido crear y plasmar con extraordinaria maestría y elegancia “el concepto del producto, del paisaje y del color del municipio en cada uno de ellos”, según ha destacado el concejal de Turismo, José Ramón Rosado.

Rosado ha invitado a vecinos y visitantes a disfrutar de estas rutas destacando que "contribuyen a fortalecer el desarrollo turístico, económico, almadrabero, agrícola y ganadero del municipio". Por su parte, la autora ha explicado que cada cartel ha sido creado teniendo en cuenta los distintos colores de las puestas de sol que Conil ofrece a lo largo del año.

La alcaldesa, Inmaculada Sánchez, ha agradecido al Patronato, a la autora de los carteles, a la Asociación Jóvenes Restauradores, así como a patrocinadores y colaboradores, su gran implicación que hacen posible la celebración de estas rutas, “ya integradas en el calendario gastronómico provincial y convertidas en una cita obligada para vecinos y visitantes”.

Asimismo, el presidente de Jóvenes Restauradores, José Antonio Ureba, ha explicado el desarrollo de cada una de las rutas, que contarán con concurso gastronómico, muestras culinarias y una ruta de platos suculentos en los establecimientos participantes. “Se trata de un formato dinámico, con los platos y la degustación como protagonistas, avalado por el éxito de público de ediciones anteriores”, a señalado.

Durante el acto, la alcaldesa ha felicitado a la autora del cartel por “un maravilloso diseño que refleja de manera elegante la gastronomía de Conil, su color y su luz". Con esta nueva edición, Conil se prepara un año más para mostrar la excelencia de su cocina elaborada con productos locales, poniendo en valor la riqueza gastronómica y cultural de la zona