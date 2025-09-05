Estos son todos los conciertos que podrás disfrutar en la Feria de Conil 2025: artistas y horarios

Conil ya brilla con la Feria en Honor a Nuestra Señora de las Virtudes. Hasta el lunes, 8 de septiembre, este municipio de la costa de Cádiz vivirá sus fiestas mayores con numerosas actividades, entre las que destaca su amplia oferta de conciertos gratuitos y espectáculos flamencos.

Esta feria es una de las más esperadas del mes de agosto en la costa gaditana, ya que despide el verano por todo lo alto. Es una de las ferias más relevantes ya que incluso ostenta el título de Interés Turístico de Andalucía. Así que si quieres vivir el mejor ambiente durante este fin de semana, toma nota de las actuaciones musicales que habrá en la Feria de Conil 2025.

VIERNES 5 DE SEPTIEMBRE

22:30 horas: Actuación del grupo Los Selfies en la Caseta Municipal.

en la Caseta Municipal. 23:30 horas: Concierto de Nolasco en la Caseta Municipal.

en la Caseta Municipal. 01:00 horas: Actuación de Superagente 86 en la Caseta Municipal.

SÁBADO 6 DE SEPTIEMBRE

22:30 horas: Concierto de David de María en la Caseta Municipal.

en la Caseta Municipal. 24:00 horas: Concierto de La Frontera en la Caseta Municipal.

en la Caseta Municipal. 01:30 horas: Actuación del grupo Aquel 20 de Abril en la Caseta Municipal.

DOMINGO 7 DE SEPTIEMBRE

A las 15:30 horas. Al Compás del Levante en la Caseta Municipal.

en la Caseta Municipal. A la 01:00 horas. Actuación de la Peñita al Compás en la Caseta Municipal.

LUNES 8 DE SEPTIEMBRE