Adiós al verano en El Palmar: Cruzcampo traslada su Tinglao’ a Papaya Playa

La marca de cerveza ofrece una experiencia inclasificable para celebrar la cultura andaluza de una manera diferente

Imagen de archivo de Tinglao' Cruzcampo en Interestelar (Sevilla)
Imagen de archivo de Tinglao' Cruzcampo en Interestelar (Sevilla) / Pepo Herrera

El verano está llegando a su fin y Cruzcampo dice adiós a la temporada con Tinglao’ Papaya Playa, en El Palmar de Vejer (Cádiz). Esta experiencia inclasificable, con la que la marca de cerveza apuesta por una manera diferente de homenajear y empaparse de la cultura andaluza, ha recorrido festivales de música por la región, como el Interestelar Sevilla, el Fulanita Fest (Marenostrum Fuengirola) o Icónica Santa Lucía Sevilla Fest. Este viernes, 5 de septiembre a partir de las 19:00 horas, Cruzcampo acerca Tinglao’ a su público trasladándolo a un bar, su territorio natural.

“Cada vez más personas buscan experiencias auténticas que conecten con la cultura y el carácter de cada lugar, ya sea en un festival, en la playa o en un bar. Con Tinglao’ seguimos demostrando que Cruzcampo es mucho más que una cerveza: es una forma de celebrar la identidad andaluza, de vivirla y compartirla con mucho acento”, asegura Laura Pérez, directora de Marketing de Cruzcampo.

Triana Ramos y bailarines en una imagen de archivo de Tinglao' Cruzcampo Interestelar
Triana Ramos y bailarines en una imagen de archivo de Tinglao' Cruzcampo Interestelar / Pepo Herrera

En esta celebración, el universo Tinglao’ de Cruzcampo seguirá ofreciendo contenidos únicos. Los asistentes a Papaya Beach Bar podrán disfrutar, entre las 19:00 y las 00:00 horas, de performances de artistas como 45Fever, Triana Ramos, coreógrafa de la gira “Motomami” de Rosalía, y su cuerpo de baile o Lospicy, además de encontrarse muchas otras sorpresas.

Cruzcampo estrenó Tinglao’ el pasado mes de octubre en Málaga, con un gran evento organizado por la marca totalmente dirigido y creado para el público. Este año lo ha rediseñado junto a colaboradores locales expertos en música, moda o entretenimiento, pero manteniendo su esencia: un lugar donde disfrutar y empaparse de acento.

