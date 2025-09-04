Adiós al verano en El Palmar: Cruzcampo traslada su Tinglao’ a Papaya Playa

El verano está llegando a su fin y Cruzcampo dice adiós a la temporada con Tinglao’ Papaya Playa, en El Palmar de Vejer (Cádiz). Esta experiencia inclasificable, con la que la marca de cerveza apuesta por una manera diferente de homenajear y empaparse de la cultura andaluza, ha recorrido festivales de música por la región, como el Interestelar Sevilla, el Fulanita Fest (Marenostrum Fuengirola) o Icónica Santa Lucía Sevilla Fest. Este viernes, 5 de septiembre a partir de las 19:00 horas, Cruzcampo acerca Tinglao’ a su público trasladándolo a un bar, su territorio natural.

“Cada vez más personas buscan experiencias auténticas que conecten con la cultura y el carácter de cada lugar, ya sea en un festival, en la playa o en un bar. Con Tinglao’ seguimos demostrando que Cruzcampo es mucho más que una cerveza: es una forma de celebrar la identidad andaluza, de vivirla y compartirla con mucho acento”, asegura Laura Pérez, directora de Marketing de Cruzcampo.

Triana Ramos y bailarines en una imagen de archivo de Tinglao' Cruzcampo Interestelar / Pepo Herrera

En esta celebración, el universo Tinglao’ de Cruzcampo seguirá ofreciendo contenidos únicos. Los asistentes a Papaya Beach Bar podrán disfrutar, entre las 19:00 y las 00:00 horas, de performances de artistas como 45Fever, Triana Ramos, coreógrafa de la gira “Motomami” de Rosalía, y su cuerpo de baile o Lospicy, además de encontrarse muchas otras sorpresas.

Cruzcampo estrenó Tinglao’ el pasado mes de octubre en Málaga, con un gran evento organizado por la marca totalmente dirigido y creado para el público. Este año lo ha rediseñado junto a colaboradores locales expertos en música, moda o entretenimiento, pero manteniendo su esencia: un lugar donde disfrutar y empaparse de acento.