Estas son las cinco fotografías de atardeceres en Chiclana finalistas del concurso ‘The Art of Sunset’ de Atenas Playa

En Chiclana los atardeceres tienen premio y, la campaña ‘The Art of Sunset’, organizada por Atenas Playa ha superado todas las expectativas. Los participantes de este concurso fotográfico de atardeceres pudieron participar hasta el 29 de agosto, aportando sus mejores fotografías de las puestas de sol desde este beach club de la playa de La Barrosa.

Más de 100 personas participaron enviando más de 120 fotografías de atardeceres en Chiclana, mostrando la belleza única de la costa y la conexión de la comunidad con el entorno. En la jornada de este miércoles, 10 de septiembre, se reunieron el jurado compuesto por Ana González Bueno, primera teniente de alcalde y delegada de Playa del Ayuntamiento de Chiclana; Marta Garat, presidenta de la Asociación de Empresas de Cádiz (AETC); Marta Vitini, representante de Vitini Studio; Mª Carmen Meléndez, periodista de Diario de Cádiz; y Miguel Grande, en representación de Atenas Playa.

Los criterios de valoración a la hora de elegir las fotografías finalistas han sido: impacto visual y estético, originalidad y creatividad, vinculación con Atenas Playa y calidad técnica. De las 25 fotos preseleccionadas por Atenas Playa, el jurado ha elegido las 5 finalistas: la número 5, 14, 11, 17 y 2.

En este Reel de Instagram de Atenas Playa, los seguidores deberán comentar la palabra atardecer y recibirán un enlace por mensaje directo en sus perfiles con este enlace: https://forms.gle/EtC6SB1ctLNjdfCn7 donde podrán votar su foto ganadora. Tienen hasta el lunes, 15 de septiembre, para participar.

El premio consistirá en una comida o cena para dos personas en Atenas Playa, disfrutando de sus espectaculares vistas al mar y al castillo de Sancti Petri. Con este concurso, Atenas Playa refuerza su vínculo con la comunidad y pone en valor el atractivo natural de Chiclana a través de la creatividad y la fotografía.

La iniciativa ha tenido un alcance digital de más de 31.000 visualizaciones, con un 36% de no seguidores, lo que ha permitido dar visibilidad fuera de la comunidad habitual de Atenas Playa. En total, 5.385 personas distintas vieron el post en sus pantallas y el engagement medio alcanzó un 2,9%, confirmando el interés y la interacción generada.