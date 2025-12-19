Serán los últimos, pero quizás los mejores: estos son los pueblos de Cádiz que celebran su Belén Viviente este fin de semana

Que sean los últimos en celebrarse no significa que no sean los mejores. Los pueblos de Cádiz vivirán un nuevo fin de semana repleto de tradición y ambiente navideño con la celebración de sus Belenes Vivientes. El Gastor, Olvera, Ubrique, Benamahoma, Coto de Bornos, Conil y Espera serán los municipios gaditanos que este viernes y sábado celebrarán estas recreaciones típicas por estas fechas en la que todo el pueblo se implica.

Belén Viviente de El Gastor

Es una de las tradiciones más queridas de este pueblo de Cádiz y será el 20 de diciembre, a partir de las 17:00 horas, en la plaza de la Constitución y el Callejón. El Belén reproducirá escenas bíblicas y oficios tradicionales, recuperando la esencia de la Navidad popular con un enfoque cercano, participativo y visualmente atractivo para vecinos y visitantes. Habrá actuaciones de coros locales, que entonarán villancicos para amenizar la jornada navideña.

Belén Viviente Olvera

Este sábado, 20 de diciembre, en horario de 11:00 a 19:00 horas, el casco histórico de Olvera te invitará a sumergirte en la magia de la Navidad con su Belén Viviente. Será en la plaza de la Iglesia y el barrio de la Villa, que se transformará en una representación viva de Judea. El recorrido guiará a los visitantes a través de un plano de 12 escenas representadas, que incluyen desde oficios tradicionales como carboneras, jabones, costureras y bolilleras, hasta los momentos bíblicos de la Anunciación y el Nacimiento. Además, la plaza de la Iglesia albergará una zona comercial para que puedas hacer tus compras navideñas y disfrutar de la gastronomía local. También habrá un programa de actividades que contará con ofrendas a los Reyes Magos, talleres infantiles y zambombas.

Belén Viviente Ubrique

En este pueblo de Cádiz la Navidad se vive con intensidad y, en parte, es gracias a su Belén Viviente. Tendrá lugar este sábado, 20 de diciembre, a partir de las 18:00 horas, por las calles de su casco histórico. El cartel de este año rinde homenaje a Caty Romero, una vecina del barrio vinculada al Belén Viviente, a través del puesto de los buñuelos y elaborando las recetas de los licores.

Belén Viviente de Benamahoma

Como marca la tradición, Benamahoma también celebrará su Belén Viviente el próximo sábado, 13 de diciembre, a partir de las 12:30 horas. Será la décima edición de esta festividad y las calles del pueblo se engalanarán para la ocasión. Se representarán las escenas tradicionales del Nacimiento de Jesús y de aquellas personas que formaron parte de la vida cotidiana.

Belén Viviente de Coto de Bornos

Tiene más de seis décadas de historia y se celebrará el 20 de diciembre. Se recomienda llegar antes de las 16:00 horas para poder disfrutar de las escenificaciones desde el principio. Su peculiaridad es que se realizan entradas teatralizadas de los diferentes pasajes y escenas que abren la representación.

Belén Viviente Conil

Conil de la Frontera celebrará su primer Belén Viviente este viernes, 19 de diciembre y sábado, 20 de diciembre, en el patio de La Chanca. Será de 16:00 a 21:00 horas.

Belén Viviente de Espera

Este pueblo de Cádiz también celebra su Belén Viviente. Lo hará el 20 de diciembre, en un marco inigualable como es el monte de Fatetar, a los pies del emblemático Castillo de Fatetar.