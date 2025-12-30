Así serán las Preuvas en Chiclana y Vejer: desde una gran nevada artificial hasta una gran fiesta ochentera en uno de los pueblos más bonitos de Cádiz

A tan solo un día de despedir el año 2025 por todo lo alto y darle la bienvenida al 2026, algunos municipios de la provincia de Cádiz celebran su tradicional Preuvas para adelantar las campanadas oficiales. Buen ambiente, uvas y mucha música para adelantarte al final de año y decirle adiós al 2025 como se merece.

Este martes, 30 de diciembre, Chiclana y Vejer celebran sus Preuvas. Será el gran atractivo de la jornada, un día antes de las campanadas. Así que, si quieres vivir un momento inolvidable, rodeado de un ambiente familiar, musical y una propuesta visual llamativa toma nota de todo lo que podrás encontrar en estos municipios gaditanos.

En el caso de Chiclana, la plaza Mayor será de nuevo el escenario donde se celebrará sus famosas Preuvas. Este evento es uno de los más sonados de la provincia de Cádiz, cuya música correrá a cargo de Pablo Moreno. Mucha fiesta, música y una gran nevada en el centro de Chiclana para despedir por adelantado este 2025. A las20:30 horas será la Nevada Navideña en la plaza Mayor y a las 00:00 horas se celebrará las Preuvas y Nevada.

Preuvas en el pueblo más bonito de España

Vejer de la Frontera es uno de los pueblos más bonitos de España y durante estas navidades ha podido disfrutar de una programación que ha transformado este rincón gaditano en un cuento navideño. Despedir el año desde este lugar con encanto es una de las experiencias más inolvidables que podrás vivir este martes, 30 de diciembre.

La plaza de España, conocida como la ‘plaza de los Pescaitos’, despedirá el año como se merece: con música, fiesta y buen ambiente. A las 17:00 horas habrá una fiesta infantil con espectáculo Disney y, a continuación, se vivirá la fiesta preuvas para celebrar las campanadas ochenteras de la mano de Radio Camaleón y Dj Emilio a las 22:00 horas. A las 00:00 horas serán las campanadas y habrá una barra a beneficio de la Hermandad Humildad y Angustias.