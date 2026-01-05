Así será la Cabalgata de Reyes Magos con más ritmo de la provincia de Cádiz: con Juan Magán como Melchor y se repartirán más de 70.000 kilos de caramelos

La Cabalgata de Reyes Magos de El Puerto de Santa María será una de las más sonadas de la provincia de Cádiz. Este lunes, 5 de enero, las calles portuenses vivirán una jornada de magia e ilusión con una comitiva compuesta por doce carrozas y desde las que se repartirán más de 70.000 kilos de caramelos.

El artista internacional y rey del Electrolatino, Juan Magán, que encarna al Rey Melchor, llevará su energía y su alegría al corazón de las familias de El Puerto de Santa María, junto a Manuel Lores (Lolo de Er Beti) que encarna a Gaspar; y el empresario Gemán Toyos, fundador de D&G de Tiendas La Barraca, como Baltasar. Una cabalgata que contará con ritmo, coreografías y mucha energía durante toda la tarde.

El teniente de alcalde de Fiestas, David Calleja, anunció que se repartirán más de 70.000 kilos de caramelos, de los cuales más de 30.000 son sin gluten. El edil, que subrayó que será la primera Cabalgata de España que tirará caramelos sin azúcar, indicó que también se repartirán otros muchos obsequios como chucherías, juguetes, gusanitos, peluches o monedas de chocolate, entre otras sorpresas importantes.

Horarios y recorrido

La comitiva de El Puerto partirá a las 16.00 horas de la bajada del Castillo cogiendo rumbo hacia la avenida Micaela Aramburu, Plaza del Polvorista, Fernán Caballero, San Bartolomé, San Francisco, Santa Lucía, Plaza Elías Ahuja, Valdés, Los Toreros, calle de las Espadas, Rotonda del Magisterio, Avenida Pintor Antonio Fernández Sevilla, Plaza de la Noria, Avda. del Ejército, Plaza de Toros, Plaza Elías Ahuja, Santa Lucía y Plaza de España. En esta Plaza, de 19:00 a 19:30 horas aproximadamente, tendrá lugar la Adoración del Niño, para proseguir el evento por Plaza Juan Gavala, Vicario, Ganado, Nevería y Plaza de Isaac Peral, donde los Reyes saludarán desde el balcón del Ayuntamiento, de 20:15 a 20:40 horas aprox. Finalmente, emprenderán Plaza de Isaac Peral (centro), Larga, Luja, Plaza de Pedro el de los Majaras, Ribera del Marisco, Plaza de las Galeras Reales, Micaela Aramburu, Bajada del Castillo y Castillo Alfonso X el Sabio, desde donde se despedirán, entre las 21.30 y las 21.45 (aprox.), rodeados de un gran espectáculo de fuegos artificiales.ç

La Cabalgata discurrirá, al igual que en años anteriores, con sonido reducido desde la intersección de la calle Santa Lucía a la esquina de la calle Valdés, en atención a las personas con hipersensibilidad auditiva, cumpliendo así el compromiso adquirido con la Asociación Autismo Santa María. Además, habrá una zona reservada en la Plaza Isaac Peral para que niños y personas con diversidad funcional puedan disfrutar más cómodamente de la Cabalgata y el saludo de los Reyes desde dicho emplazamiento. También se dispondrá en la Plaza de una zona para las personas con discapacidad.