De Sanlúcar a Zahara de los Atunes: las carreras de caballos que fusionarán pasión y tradición en este pueblo mágico de Cádiz

Las carreras de caballos en la playa de Zahara de los Atunes regresan este fin de semana. Del 24 al 26 de octubre el mayor espectáculo ecuestre se vivirá con el Gran Premio de Zahara-Petaca Chico. Carreras de caballos a toda velocidad sobre la playa, un escenario impresionante como es este paraje salvaje de Zahara de los Atunes y un ambiente festivo frente al mar que conquista a todos.

Este evento deportivo lleva ofreciendo 10 años de espectáculo, emoción y deporte en este pueblo mágico de Cádiz. Con motivo de su décimo aniversario la organización promete una edición inolvidable en la que habrá “cuatro carreras de caballos profesionales en la playa, tres carreras de caballos populares en la playa y un torneo de horseball y exhibición con arco a caballo”.

Una de las novedades de esta edición es la arquería ecuestre, organizada por la Federación Madrileña de Caza (FMC) junto con la Alianza Internacional del Tiro con Arco a Caballo (IHAA). Esta disciplina, reconocida por la UNESCO como patrimonio cultural inmaterial, combina velocidad, precisión y destreza a caballo. La pista homologada contará con dianas tridimensionales , ante las cuales jinetes de distintos niveles —incluidos jóvenes arqueros— demostrarán su habilidad disparando con arcos de distintas potencias mientras cabalgan.

Horarios y premios

VIERNES 24 DE OCTUBRE

De 17:00 a 20:00 horas. Torneo de Horseball & Arquería Ecuestre. Patio de la Muralla – Palacio de Pilas.

SÁBADO 25 DE OCTUBRE

Carreras de Caballos en la playa de Zahara. Horarios y distinciones:

10:15 horas. Inicio de operaciones.

11:00 horas. Profesional 1500 m Premio Zahara 2025 Consejería de Turismo y Andalucía Exterior

11:15 horas. Populares 400 m Premio Zahara 2025 Cruzcampo

11:45 horas. Profesional 1500 m Premio Zahara 2025 Diputación de Cádiz.

12:00 horas. Populares 400 m Premio Zahara 2025 Caixabank

12:30 horas. Profesional 2000 m Gran Premio Zahara 2025 Petaca Chico

13:15 horas. Profesional 1700 m Premio Zahara 2025 Santa Lucía

13:30 horas. Infantil (ponys) 13:45 horas. Entrega de premios

De 17:00 a 20:00 horas. Torneo de Horseball & Arquería Ecuestre. Patio de la Muralla – Palacio de las Pilas.

DOMINGO 26 DE OCTUBRE