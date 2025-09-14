Una ruta nocturna para localizar camaleones en este Parque Metropolitano en el corazón de la Bahía de Cádiz

Durante la salida se localizarán y geolocalizarán a estas especies para la toma de sus medidas y marcaje con un chip para identificarlos

El Parque Metropolitano Marismas de Los Toruños y Pinar de la Algaida ha programado para el próximo martes, 16 de septiembre, una nueva salida de los “Martes camaleónicos”, una actividad contemplada dentro de la programación del verano de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda y que, dado el éxito que ha tenido, se ha extendido con dos nuevas ediciones para el presente mes de septiembre.

Pese a que se han organizado salidas para toda la familia, la actividad prevista para el próximo martes está dirigida a cualquier persona mayor de edad comprometida y responsable con el medio ambiente que desee participar. Para ello será necesario inscribirse en este enlace.

Los participantes partirán de la Casa de los Toruños, a las 19:00 horas y el regreso está previsto para las 21:00 horas. Durante la salida se realizarán transectos nocturnos para localizar y geolocalizar camaleones, se transportarán los ejemplares hallados a una mesa para la toma de sus medidas y marcaje con un chip identificativo que permita localizarlos posteriormente de forma individual, conocer sus movimientos y censarlos de forma correcta.

Los participantes aprenderán a identificar estas especies y comprenderán sus características físicas, patrones de comportamiento y hábitats preferidos mediante la utilización de técnicas de observación específica para localizar y estudiar a estas esquivas criaturas en su entorno natural.

Los “Martes camaleónicos” han venido sucediéndose durante los meses de julio y agosto como una oferta más dentro de la programación de verano del Parque de Los Toruños, con salidas dirigidas a todos los miembros de la familia y otras exclusivamente para mayores de edad. Todas ellas ha tenido una gran respuesta de público y han resultado ser una experiencia muy positiva para sus participantes. La actividad, dirigida exclusivamente a personas mayores de edad, es gratuita y tiene plazas limitadas. Para más información, consultar en info@gallgolito.es.