Un pasaporte inspirado en el Camino de Santiago para que selles tu ruta senderista en Cádiz

Ponte calzado cómodo, coge tu mochila y pasaporte en mano para lanzarte a la aventura de descubrir nuevos caminos. La Red de Caminos Naturales ha ido más allá para apostar por la experiencia del viajero y ahora los senderistas podrán hacerse con el Pasaporte de Caminos Naturales y Vías Verdes de España.

Inspirado en los tradicionales pasaportes del Camino de Santiago o el Camino del Cid, este documento te permitirá sellar tus visitas en los puntos estratégicos de algunas de las rutas más emblemáticas de la red, creando un recuerdo inolvidable de cada trayecto que completes. Cada sello incorpora una imagen exclusiva relacionada con el patrimonio natural, cultural o histórico del recorrido, convirtiéndose en un recuerdo único y tangible del camino recorrido.

Diseñado especialmente para amantes del senderismo, el cicloturismo y las actividades al aire libre, el Pasaporte Caminos Naturales y Vías Verdes de España convierte cada recorrido en una experiencia interactiva y memorable. Podrás sellarlo en oficinas de turismo y otros puntos clave cerca de las rutas seleccionadas, un incentivo más para explorar los parajes naturales y rurales de España.

En esta primera fase, el pasaporte se puede utilizar en una selección de Caminos Naturales y Vías Verdes especialmente significativos, como el Camino Natural Vía Verde de la Sierra (entre Cádiz y Sevilla), el Camino Natural Vía Verde del Aceite (Jaén y Córdoba), el Camino Natural Vía Verde del Plazaola (Navarra-Gipuzkoa) o el Camino Natural Vía Verde de Laciana (entre Villablino y Villaseca, en León), entre otros.

En total, se pone en valor un recorrido de más de 6.100 kilómetros rehabilitados sobre antiguas vías férreas, ahora transformadas en itinerarios verdes para senderistas, cicloturistas y amantes de la naturaleza. Fundación Vía Verde de la Sierra te informa del listado de los puntos de sellado y lugares donde podrás conseguir tu pasaporte. ¿Te atreves a sellar todas las etapas?