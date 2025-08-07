Ni Rota ni Chipiona, el mejor chiringuito para disfrutar de conciertos en directo está en El Palmar
La Flaka, Nolasco, Manuel Cortés y Lin Cortés, entre otros artistas, forman parte de la programación de esta semana
Conil será una ‘Mina’ de música y cultura durante el mes de agosto
Si hay algo que no puede faltar en verano es un buen chiringuito, más aún si cuentan con música en directo. Si te apasiona este tipo de planes, deberás saber que en la costa de Cádiz existen lugares insignia para disfrutar de un tardeo musical frente al mar.
De un tiempo a esta parte, algunos chiringuitos de Rota y Chipiona se han puesto al frente de una amplia variedad de conciertos, pero los de El Palmar siguen acaparando todas las miradas.
En esta playa de Vejer podrás encontrar beachs clubs de moda y chiringuitos para todos los gustos. Al igual que sucede con la música, cada uno de ellos ofrece una programación variedad de conciertos de artistas en directo. Uno de los más ambiciosos del verano en El Palmar es El Arenal que, tras sufrir el año pasado un incendio, renació como el ave fénix para seguir siendo uno de los favoritos del verano.
La temporada de este 2025 comenzó más fuerte que nunca y, por sus tablas, ha pasado un gran elenco de artistas, y los que quedan. Agosto no ha hecho más que empezar y ya han publicado quienes serán los artistas que protagonizarán una semana de buen rollo gracias a sus conciertos gratuitos al atardecer.
- 7 de agosto: Lin Cortés, Jairo de Remache, Negro Cherokee y Nolasco
- 8 de agosto: Javi Cantero
- 9 de agosto: La Flaka y Junior
- 10 de agosto: Nolasco
- 11 de agosto: El Farru y amigos
- 12 de agosto: El Bomba
- 13 de agosto: Manuel Cortés
- 14 de agosto: Remedios Amaya y El Perla
