Este restaurante de Cádiz podría tener el Mejor Cachopo del Mundo 2026: participa con cachopos de ternera asturiana y de pescado

La Guía del Cachopo ha vuelto a organizar su concurso internacional para descubrir dónde está el Mejor Cachopo del Mundo 2026. En esta edición, dos restaurantes de la provincia de Cádiz participan en este certamen gastronómico: La Tasquita del Majaceite (Benamahoma) y La Cueva de Plocia (Cádiz).

En el caso de Benamahoma, la Tasquita del Majaceite se ha presentado con el “Cachopo Celíaco”, cuyo ingrediente principal es el lomo de jabalí acompañado de queso y jamón ibérico. Mientras que, en el caso de Cádiz, la Cueva de Plocia se presenta al concurso internacional con un ‘Cachopo de carne de ternera asturiana’, con relleno de carrillada con cebolla caramelizada y queso, y un ‘Cachopo de pescado’ de lomos de lubina y relleno de mejillones y gambas en salsa verde.

Este restaurante de Cádiz sirve los cachopos todos los días, excepto lunes noche y el martes durante todo el día. Se sirven en local, aunque tiene para llevar a casa.

Cómo votar

Todo aquel que pruebe el Cachopo de carne y el de pescado de La Cueva de Plocia podrá votar por él. Las votaciones estarán abiertas hasta el 15 de marzo y se podrá votar una vez al día por dispositivo. El sistema de valoración puntuará el valor de la carne/pescado, el relleno, el empanado, la guarnición, la presentación y la originalidad. Podrás votar por él en este enlace.