El Mejor Cachopo del Mundo 2026 podría estar en este restaurante de Benamahoma: elaborado con lomo de jabalí y apto para celíacos

La Guía del Cachopo ha vuelto a organizar su concurso internacional para descubrir dónde está el Mejor Cachopo del Mundo 2026. En esta edición, La Tasquita del Majaceite (Benamahoma) vuelve a participar en este concurso con una apuesta apta para todos. Cabe recordar, que la provincia de Cádiz participa cada año, e incluso existen dos cachopos con premio: uno en el Bar Trompeta (Cádiz) y otro en Bodegón Andalucía (San Fernando).

En la edición de este año, la Sierra de Cádiz volverá a estar presente y, en esta ocasión, la Tasquita de Majaceite ha apostado por el “Cachopo Celíaco”, cuyo ingrediente principal es el lomo de jabalí acompañado de queso y jamón ibérico. Una propuesta pensada para el disfrute de todos y, al mismo tiempo, participarán en la modalidad callos, elaborados con los mejores ingredientes kilómetro cero. El precio del cachopo y la bebida es de 25 euros, y el plato de cuchara 12 euros. El miércoles no se servirá el menú.

Con esta propuesta, este restaurante de Benamahoma acerca este plato típico de Asturias a todos aquellos que tengan intolerancia al gluten y, así, poder disfrutar de este plato sin renunciar a su sabor. Además, junto con el ingrediente principal elegido para este “Cachopo Celíaco”, el relleno se compone de queso y jamón ibérico, para darle más carácter gourmet a la receta.

Cómo votar

Todo aquel que pruebe el “Cachopo Celíaco” podrá votar por él. Las votaciones estarán abiertas hasta el 15 de marzo y se podrá votar una vez al día por dispositivo. El sistema de valoración puntuará el valor de la carne/pescado, el relleno, el empanado, la guarnición, la presentación y la originalidad. Podrás votar por él en este enlace.