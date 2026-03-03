Este es el mejor restaurante de Cádiz donde comer hasta ocho tipos de arroces diferentes a pie de playa hasta final de marzo
El Ventorrillo El Chato celebra las Jornadas del Arroz 2026 hasta el 26 de marzo
El histórico y emblemático restaurante gaditano, situado a medio camino entre Cádiz y San Fernando, celebra una de sus jornadas gastronómicas más esperadas: los arroces. El Ventorrillo El Chato es toda una insignia de la ciudad gaditana, testigo de eventos históricos importantes y también de los favoritos de Alfonso XIII.
Un lugar donde comerás como un auténtico Rey y cuya cocina está premiada. De hecho, el Ventorrillo El Chato cuenta con numerosos reconocimientos como, por ejemplo, Top Tradition, posicionándose con esta distinción entre los restaurantes tradicionales mejores de España.
Y no hay un plato más tradicional como el arroz. Así que, siendo éste una de sus especialidades, y tras el éxito de ediciones anteriores, el restaurante gaditano vuelve a celebrar las Jornadas del Arroz 2026 hasta el 26 de marzo. El establecimiento ha dado a conocer estas fechas y ha adelantado que habrá ocho propuestas diferentes en la carta.
Ofrecerán clásicos de la casa como el negro con chocos de trasmallo o el del señorito, también arroz seco con costilla de atún de almadraba y alioli de soja y cítricos. Algunos arroces que no podían faltar en estas nuevas jornadas gastronómicas y un par de novedades que seguirán sorprendiendo a los comensales.
