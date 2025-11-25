Este restaurante de Cádiz te hará viajar a los sabores más auténticos de Huelva sin salir del casco histórico de la ciudad

Cádiz es uno de los mejores lugares para disfrutar de una gastronomía de calidad y, a buen precio. Tanto es así que incluso la Guía Gastro 2026 de El País ha reconocido a un total de 18 bares, restaurantes, tabernas, vinotecas y heladerías de la provincia de Cádiz en su prestigiosa guía nacional.

Entre estas recomendaciones destacamos el Mesón Cumbres Mayores, un restaurante con 140 años de historia, situado en la calle Zorilla, junto a la plaza Mina, que te hará viajar a Huelva gracias a la materia prima de sus productos. Así, los amantes de la gastronomía onubense podrán disfrutar de los sabores más auténticos de Huelva sin salir del casco histórico de Cádiz.

Para la Guía Gastro 2026 de El País, el Mesón Cumbres Mayores es “templo de cuchara”. Sobre su cocina “trabaja especialmente las carnes ibéricas y el jamón, procedente de Cumbres Mayores (Huelva)”. Este establecimiento gaditano cuenta con “una barra destinada al tapeo – con platos como el secreto ibérico a la carbonara, entre los 4 y 6 euros – y, en mesa, destacan la célebre berza gaditana, el menudo o sus croquetas del puchero”.

Entrar en Mesón Cumbres Mayores es sumergirse en la tradición y transportarse a un mesón típico de la serranía onubense. Es de estilo rústico, pero en una ubicación privilegiada como es esta zona de bares del casco histórico de Cádiz. Según indica Cosas de Comé, Isidoro Cárdeno, Manuel Mera y J. Jesús Ramos comenzaron la andadura en 1999 como socios de este proyecto gastronómico que se nutre de los prestigiosos productos ibéricos que acerca a la serranía onubense a Cádiz.

Historia de Mesón Cumbres Mayores

El local donde actualmente se erige el mesón era la fábrica de cerveza y gaseosa ‘Cerveza inglesa y alemana de Carlos Maier’. Antes de llamarse calle Zorilla, este céntrico lugar se le conocía como calle del Puerto. El propio mesón en su web aporta estos datos históricos, entre los que destaca que “la fábrica pasaría a conocerse luego como ‘La Gaditana’, funcionando junto a la legendaria y vecina ‘La Cruz Blanca’ y reconvertida en despacho al público”. Este histórico rincón gastronómico se ha ido forjando en el tiempo en la hostelería y un punto de encuentro para Cádiz.