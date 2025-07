Residente preside una noche gloriosa en Concert Music Festival

Si aún había quien se estaba recuperando del infarto musical que se vivió con Nathy Peluso la noche antes, está claro que no tuvo tiempo para reponerse con Residente. El artista puertorriqueño, cofundador y vocalista de Calle 13, llegó anoche a Concert Music Festival como un auténtico líder de masas, donde su público le recibió con los brazos abiertos para viajar por sus grandes éxitos.

René se ganó a sus fieles al primer instante. Sus letras se reconocen por ser de contenido social y político, y su música por combinar la música del mundo con el rap alternativo. La música es su medio de expresión y, no dudó en tomar postura social ante las injusticias a través de sus canciones.

Su espectáculo, repleto de hip hop, rap y latidos caribeños, rompió con todos los esquemas. Hizo un viaje por sus éxitos de Calle 13 como El Baile de los pobres, Atrévete-te-te y Calma pueblo, además de la personal René y This is not America, con la que denuncia el colonialismo y el imperialismo.