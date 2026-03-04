Es uno de los pueblos de Cádiz más bonitos de España y se adelanta a la primavera con este festival de música y gastronomía por sus calles
El Festival Gastro Music Vejer regresa este sábado para que disfrutes de una experiencia sensorial inolvidable
El pueblo de Cádiz más mágico de Andalucía celebra sus 150 años de historia a través de la gastronomía: nueve bares y 18 tapas para saborear su tradición
Las históricas calles y las plazas de Vejer de la Frontera volverán a ser el encuentro para los amantes de la música y de la gastronomía. El casco histórico de este pueblo de Cádiz, certificado como el más bonito de España, se llenará de ritmo y sabor con una programación de lujo para que disfrutes de un festival para tus sentidos.
Este sábado, 7 de marzo, podrás participar en una ruta musical y gastronómica inolvidable de acceso gratuito a todos los locales participantes, con motivo del Gastro Music Festival Vejer. Este evento se celebra el primer sábado de cada mes y, debido a las lluvias, regresa con más fuerza que nunca para hacernos disfrutar de una experiencia única para darle la bienvenida a la primavera por adelantado.
Horarios y participantes
- 12:00 horas | 4Estaciones - Two Little Birds
- 13:00 horas | Taberna del Lomo en Manteca - Mawi
- 14:15 horas | Casa del Vino - Ezequiel Reina
- 15:15 horas | Zano Smash - Sebas Benitez
- 16:30 horas | Las Delicias - Adri Luna & Ángel Reinares
- 18:00 horas | Taberna Caragato - Maria del Tango & El Nano de Marbella
- 19:00 horas | Tapería Los Remedios - Dinosaurios
- 21:00 horas | Mercado San Francisco - Denis de Son & Cuba Libre
- 22:30 horas | 4 Tapas - Dr. Diablo
