Es uno de los pueblos de Cádiz más bonitos de España y se adelanta a la primavera con este festival de música y gastronomía por sus calles

Las históricas calles y las plazas de Vejer de la Frontera volverán a ser el encuentro para los amantes de la música y de la gastronomía. El casco histórico de este pueblo de Cádiz, certificado como el más bonito de España, se llenará de ritmo y sabor con una programación de lujo para que disfrutes de un festival para tus sentidos.

Este sábado, 7 de marzo, podrás participar en una ruta musical y gastronómica inolvidable de acceso gratuito a todos los locales participantes, con motivo del Gastro Music Festival Vejer. Este evento se celebra el primer sábado de cada mes y, debido a las lluvias, regresa con más fuerza que nunca para hacernos disfrutar de una experiencia única para darle la bienvenida a la primavera por adelantado.

Horarios y participantes