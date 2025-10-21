El pueblo de la costa de Cádiz donde disfrutarás de homenajes, recitales y actividades del Día Internacional del Flamenco durante un mes
Conil se llena de arte y compás con una programación especial dedicada al flamenco
Conil se convierte en uno de los rincones favoritos de España gracias a esta fotografía
El Día del Flamenco se celebra el 16 de noviembre, pero en Conil de la Frontera el arte, el compás y el sentimiento por el flamenco durará casi un mes. Los amantes del flamenco encontrarán en este pueblo costero de Cádiz una amplia y variada programación, organizada por las Delegaciones de Juventud y Cultura junto a la Asociación Cultural “La Guitarra Poética”, esta iniciativa busca poner en valor el arte flamenco y su fuerte vinculación con la identidad cultural del municipio.
Entre las actividades destacadas se encuentran los Sábados de Academias, que darán comienzo este fin de semana en la Plaza de España a las 17:00 horas, donde las academias locales mostrarán su talento sobre el escenario. La programación incluirá también recitales poéticos, cante, actuaciones, charlas y un flashmob en la Torre de Guzmán, entre otras propuestas.
El sábado 15 de noviembre, a las 13:00 h, tendrá lugar un emotivo homenaje al cantaor conileño Salvador Periañez, con la inauguración de un busto en la plaza que lleva su nombre. La alcaldesa Inmaculada Sánchez, durante la presentación, ha destacado que “se trata de un merecido homenaje a este cantaor de nuestro pueblo, que tanto ha hecho por el flamenco en nuestro municipio, luchando siempre por mantener viva nuestra cultura y tradición flamenca”. Y para celebrar el Día Internacional del Flamenco (16 de noviembre), la Casa de la Cultura acogerá una actuación muy especial a cargo del artista local Santiago Fuentes y su compañía.
Sábados de academia en plaza España
- Sábado 25 de octubre a las 17:00 horas. Academia Chari Calderón.
- Sábado 8 de noviembre a las 17:00 horas. Academia Carolina Leal.
- Sábado 15 de noviembre a las 17:30 horas. Academia Eva Muñoz.
- Sábado 22 de noviembre a las 17:00 horas. Academia María J. Peña.
Programación especial Peña Flamenca
- Viernes 24 de octubre a las 22:00 horas. Cante: Pedro Chaparro y Toque Caracolillo de Paterna.
- Viernes 31 de octubre a las 21:30 horas. Cante: María José Flores y toque Antonio de Lebrija.
- Viernes 7 de noviembre a las 21:30 horas. Cante: Javi de Padilla y toque Caracolillo de Paterna.
- Viernes 21 de noviembre a las 21:30 horas. Cante: Juan Antonio Rodríguez y Toque Antonio de Lebrija.
Programación Semana del Flamenco
- Martes 11 de noviembre a las 21:30 horas. Charla ‘Camarón de la Isla’ a cargo de Juan José Téllez. Peña Flamenca.
- Miércoles 12 de noviembre a las 21:30 horas. Cuadro Flamenco ‘Las Esparteras’ Peña Flamenca.
- Jueves 13 de noviembre a las 21:30 horas. Recital poético flamenco a cargo del grupo poético Azahar. Peña Flamenca.
- Viernes 14 de noviembre a las 17:00 horas. Flashmob Asociación Cultural Flamenca. Torre de Guzmán.
- Viernes 14 de noviembre a las 21:00 horas. El Arpa Flamenca de Ana Crismán. Peña Flamenca.
- Sábado 15 de noviembre a las 13:00 horas. Homenaje al Cantaor Conileño Salvador Periañez. Plaza Salvador Periañez.
- Domingo 16 de noviembre a las 12:30 horas. Academia La Triada. Plaza España. A las 19:00 horas Compañía Santiago de Fuentes en la Casa de la Cultura.
