Conil se convierte en uno de los rincones favoritos de España gracias a esta fotografía

"Mi Rincón Favorito" es un certamen nacional de fotografía en Instagram para buscar las mejores imágenes de todo el país. El objetivo del certamen es dar a conocer esos "rincones favoritos" que se encuentran a lo largo y ancho de toda la geografía nacional. Y, como no podía ser de otra manera, la provincia de Cádiz no podía quedarse atrás.

En su convocatoria nacional, la fotografía de Antonio José Verano Quintero, de Conil de la Frontera, ha recibido Mención Especial. Una imagen que también había conseguido el primer premio en uno de los certámenes de ‘Mi Rincón Favorito’. La fotografía refleja la belleza del campo de girasoles, un paisaje que rodea la localidad y cuyos colores se fusionan al atardecer.

Por su parte, el ganador del quinto certamen nacional de fotografía en Instagram ‘Mi Rincón Favorito’ ha sido Héctor Caro, con una imagen de San Juan de Gaztelugatxe (Bizkaia). La fotografía ganadora, firmada por Héctor Caro, muestra la ermita encaramada sobre el islote y la serpenteante escalinata que trepa por el acantilado, con el mar rompiendo en primer plano y un cielo de atardecer encendido.

El resto de los galardones han sido para: Juan Antequera (Extremadura), segundo premio —400 euros—; Germán Franco (Comunidad de Madrid), tercer premio —300 euros—; Diego Moradillo (Aragón), cuarto premio —200 euros—; y Marina Martín (Castilla y León), quinto premio —100 euros—.

También se han concedido diez accésits y hasta veinte menciones especiales, para reconocer el “alto nivel” mostrado. Entre las menciones especiales se encuentra la imagen de Antonio Verano de nuestra localidad.

“Mi Rincón Favorito” es un certamen nacional que impulsa el turismo con imágenes de sus participantes y en esta edición ha reunido más de 4.000 fotografías de toda España, consiguiendo la de Antonio José Verano la mención especial.