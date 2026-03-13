El pueblo de Cádiz donde comer tapas cofrades este fin de semana: un plan gastronómico que podrás completar con la Ruta del Bollo de Arcos
Este sábado tendrá lugar la Feria de la Tapa Cofrade, donde once hermandades presentarán un total de 22 tapas
Nuevo plan gastronómico este fin de semana, y con sabor a Semana Santa. Por estas fechas, es inevitable derretirse por los sabores más tradicionales y auténticos de Cuaresma. Desde postres, como el bollo de Arcos, hasta las tapas cofrades que podrás probar este sábado, 14 de marzo, en el Palacio Mayorazgo, a las 13:00 horas.
El Consejo Local de Hermandades y Cofradías ha anunciado la celebración de la Feria de la Tapa Cofrade de Arcos, una iniciativa que presente unir tradición, gastronomía y convivencia en torno a las hermandades. De hecho, un total de 11 hermandades participan la Feria de la Tapa Cofrade con una presentación de 22 tapas.
Cristo Rey, Perdón, Vera Cruz, Prendimiento, San Antonio, Dulce Nombre, Tres Caídas, Rocío, Soledad, Silencio y Nazareno, son las hermandades que este año participan en este evento gastronómico que unirá a cofrades, vecinos y visitantes. Las tapas que presenten estarán inspiradas en las recetas tradicionales y en la creatividad culinaria, además de destacar lo más típico de estas fechas.
Ruta del Bollo de Arcos
Además, si vas a disfrutar de la Feria de la Tapa Cofrade, no te olvides de endulzarte con este postre típico de Arcos. Hasta el 21 de marzo, podrás recorrer los catorce bares y restaurantes de Arcos para probar sus irresistibles postres y las tapas más creativas relacionadas con el bollo de Arcos. Los bares y sus tapas participantes son:
- Atalaya Gastrobar – Helado de bollo con textura
- Avenida 34 – El Bollo Payoyo
- Camping Lago de Arcos – Postre con bollo
- El Casino – Cheesebollo
- El Nuevo Faro – Solomillo al Pedrobollo
- Gastrobar El Retablo – Almena Dulce, Gloria de Arcos
- La Alacena de Padúa – La Torrija de Arcos
- La Vinoteca – Tu Tradicional
- Mesón La Molinera – Bollo de Arcos con Queso Fresco y Rosa de Salmón Ahumado
- Mia’s Sugar – Dulce Helado de Bollo
- Restaurante El Aljibe – Pudín de Bollo de Arcos
- Restaurante La Chuminá – Bollo Cake
- Venta Calderón – Coulant de bollo de Arcos, helado, queso de cabra y miel de la comarca
- Venta La Perdiz – Texturas de Bollo de Arcos, naranja y aceite de oliva
