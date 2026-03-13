El pueblo de Cádiz donde comer tapas cofrades este fin de semana: un plan gastronómico que podrás completar con la Ruta del Bollo de Arcos

Nuevo plan gastronómico este fin de semana, y con sabor a Semana Santa. Por estas fechas, es inevitable derretirse por los sabores más tradicionales y auténticos de Cuaresma. Desde postres, como el bollo de Arcos, hasta las tapas cofrades que podrás probar este sábado, 14 de marzo, en el Palacio Mayorazgo, a las 13:00 horas.

El Consejo Local de Hermandades y Cofradías ha anunciado la celebración de la Feria de la Tapa Cofrade de Arcos, una iniciativa que presente unir tradición, gastronomía y convivencia en torno a las hermandades. De hecho, un total de 11 hermandades participan la Feria de la Tapa Cofrade con una presentación de 22 tapas.

Cristo Rey, Perdón, Vera Cruz, Prendimiento, San Antonio, Dulce Nombre, Tres Caídas, Rocío, Soledad, Silencio y Nazareno, son las hermandades que este año participan en este evento gastronómico que unirá a cofrades, vecinos y visitantes. Las tapas que presenten estarán inspiradas en las recetas tradicionales y en la creatividad culinaria, además de destacar lo más típico de estas fechas.

Ruta del Bollo de Arcos

Además, si vas a disfrutar de la Feria de la Tapa Cofrade, no te olvides de endulzarte con este postre típico de Arcos. Hasta el 21 de marzo, podrás recorrer los catorce bares y restaurantes de Arcos para probar sus irresistibles postres y las tapas más creativas relacionadas con el bollo de Arcos. Los bares y sus tapas participantes son: