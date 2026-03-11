Este pequeño pueblo de Cádiz celebrará la Feria del Cochino: exhibiciones de despiece, tapas de chicharrones, chacinas y mucho más

Cualquier excusa es buena para volver a la Sierra de Cádiz, pero si una de ellas es la gastronomía ¿a qué estás esperando? Si aún no te decidías en visitar la sierra gaditana, toma nota de un plan que no podrás perderte: la Feria del Cochino de El Bosque.

Este pequeño pueblo de la Sierra de Cádiz celebrará la séptima edición de la Feria del Cochino los días 21 y 22 de marzo, tras haberse modificado la fecha. De esta manera, el Ayuntamiento de El Bosque rendirá homenaje a una de sus tradiciones más antiguas y queridas de la Sierra de Cádiz.

Durante el próximo fin de semana, vecinos y visitantes podrán acudir a la feria para disfrutar de exhibiciones de despiece y aprovechamiento del cerdo, conocer de cerca el proceso tradicional vinculado a la matanza y la cultura que lo rodea, degustar tapas elaboradas con productos derivados y, además, adquirir elaboraciones artesanales de primera calidad, hechas con mimo y saber hacer.

Desde el área de festejos preparan así esta cita que combinará gastronomía, tradición y ambiente festivo, invitando a descubrir El Bosque a través de uno de sus sabores más representativos.