El pueblo de Cádiz donde comer un gigantesco Roscón de Reyes: se degustarán 50 metros y 90 litros de chocolate caliente

La Navidad más dulce aún no ha acabado y, tras recibir el nuevo año, toca darse el homenaje con el Rey de los Reyes: el gran Roscón. Este dulce pecado se reserva para el Día de Reyes, pero ya hay quien ha comenzado a degustar este sabroso manjar. Las pastelerías, confiterías y supermercados ya ofrecen sus diferentes roscones, pero en un pueblo de Cádiz podrás catarlo como es debido.

Ubrique volverá a disfrutar del Gran Roscón de Reyes, así lo ha anunciado la Delegación de Comercio, en colaboración con la Delegación de Fiestas. Una cita ya emblemática por estas fechas, que abrirá el nuevo año con sabor tradicional y ambiente festivo. Una cita gastronómica que reúne a vecinos y visitantes en una jornada de convivencia para degustar este dulce a lo grande.

El evento será este viernes, 2 de enero, a las 17:00 horas, en la avenida de España, epicentro comercial de la localidad. Este lugar se transformará en un gran punto de encuentro para vecinos, visitantes y comercios, con el objetivo de dinamizar la actividad comercial en estas fechas tan señaladas.

Para la ocasión, se ofrecerán 50 metros de Roscón de Reyes elaborados artesanalmente por diversas pastelerías de Ubrique, que vuelven a poner en valor uno de sus productos más representativos de la temporada. Además, la degustación se completará con 90 litros de chocolate caliente.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Ubrique refuerza su apoyo al tejido comercial y, especialmente, al sector de la pastelería local, que cada año exhibe el esfuerzo y la calidad de su trabajo tradicional. La ciudadanía está invitada a participar y disfrutar de esta cita festiva que anticipa la llegada de los Reyes Magos con un gran ambiente y el mejor sabor de Ubrique.