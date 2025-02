El pueblo de Cádiz donde el actor Martiño Rivas está abierto a encontrar el amor

La Costa de Cádiz no es solo un escenario perfecto para el rodaje de series y películas, también es el contexto ideal para que pueda surgir el amor. Entre atardeceres, playas de ensueño y un entorno inigualable repleto de encantos no es difícil que surjan nuevas historias de pasión.

Hablando de historias, la que se está cocinando en Conil de la Frontera con el rodaje de la nueva serie de Telecinco, ‘Ella, Maldita Alma’. Tras hacer las presentaciones oficiales en el II South International Series Festival de Cádiz, la nueva producción audiovisual lleva estos meses rodando en lugares como Jerez, Barbate o Zahara de los Atunes, entre otras localizaciones de la costa gaditana.

El actor Maxi Iglesias es uno de los protagonistas de la trama y, a través de sus redes sociales ha confesado su amor por los atardeceres y las playas de Cádiz en numerosas ocasiones. Junto a él, otros compañeros de reparto como Karina Kolokolchykova y Martiño Rivas, también se encuentran de rodaje en la costa gaditana.

Este último se ha mostrado en este tiempo completamente familiarizado con la vida en esta villa marinera, donde se ha apuntado a un gimnasio e incluso ha visitado una clínica dental. Desde este pueblo de Cádiz el actor gallego ha atendido a los medios y ha confesado que se encuentra soltero y que está abierto al amor. Incluso no le importaría que fuera de Conil ya que es un lugar que le gusta para vivir.

Tal y como se puede escuchar en la entrevista, el periodista le pregunta si le gustaría vivir en Conil: «Ya que te has metido en el gimnasio y la peque (su hija) te ha dicho de vivir aquí, ¿te gustaría?». A lo que Martiño ha confesado entre risas que «sí, solo tengo que encontrar a la chica aquí en Conil. Hay chicas muy guapas, pero todavía no ha aparecido. Tengo hasta el 14 de marzo».

Sobre las características que busca en una mujer son «la estabilidad, calma y paz, alguien que me haga de contrapunto. Quiero rutina, alguien que no tenga pufos con Hacienda, que pague todos sus impuestos al día… que lo tenga todo organizado», ha comentado entre risas con los periodistas. Así que, aunque haya pasado el Día de los Enamorados, aún hay opciones para que el actor gallego se enamore en Conil; desde luego, candidatas no le faltan hasta el 14 de marzo